Привьют ли белорусской вакциной от Covid-19? В Минздраве перечислили доступные препараты

Опубликовано: 08.10.2025 09:45 , Обновлено: 08.10.2025

В Министерстве здравоохранения перечислили три вакцины, которыми белорусам предложили прививаться от гриппа в этом сезоне. Посмотрели, какую вакцину готовы бесплатно поставить в рамках Национального календаря профилактических прививок, а такие препараты белорусам предложили ставить за свои деньги. Есть ли среди них вакцина белорусского производства?

Прививки от сезонного гриппа

В Минздраве констатировали начало роста заболеваемости респираторными инфекциями и призвали белорусов не откладывать вакцинацию до последнего. Октябрь – ноябрь в ведомстве назвали самым подходящим временем для прививки от сезонного гриппа, с 7 октября в стране началась массовая вакцинация.

Как рассказала главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, на прошлой неделе уже начали прививать работников на предприятиях, в том числе, сотрудников самого Министерства здравоохранения. Для них прививка является обязательной. Помимо работников системы здравоохранения, в обязательном порядке должны вакцинироваться сотрудники сферы образования, торгового обслуживания, питания и транспорта.

Что же до препаратов, которыми в этом году вакцинируют белорусов, то оказалось, что как и в прошло году, все вакцины - иностранного производства. Обещанной белорусской вакцины против гриппа по-прежнему нет.

Бесплатно белорусов решили прививать трехвалентной российской инактивированной вакциной “Гриппол Плюс” (содержит 2 вируса гриппа А и вирус гриппа В).

[inf] Инактивированные вакцины также называют “убитыми” или “неживыми” вакцинами, поскольку они содержат убитые, но неактивные вирусы или бактерии, которые не вызывают заболевания, но заставляют иммунную систему научиться их распознавать и создавать защитный иммунитет. Считается, что в отличие от “живых” вакцин они дают более слабый иммунный ответ и нередко требуют нескольких доз для формирования стойкого иммунного ответа. [/inf]

Белорусские предприятия, в свою очередь, могут выбрать для вакцинации своих сотрудников одну из двух других иностранных вакцин, закупленных Минздравом. Они также являются инактивированными:

“Инфлювак Тетра” производства Нидерландов,

“Ваксигрип Тетра” производства Франции.

Первая уже есть в наличии, вторая только планируется к поступлению. Эти же две вакцины будут предлагаться белорусам на платной основе.

Прививка от коронавируса

Что касается вакцинации против вируса COVID-19, которая с недавних пор в Беларуси также включена в перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям, её в этом году будут проводить субъединичной рекомбинантной российской вакциной «Конвасэл» (Россия).

[inf] Рекомбинантные вакцины относят к новому поколению иммунных препаратов и получают путём введения генетического материала возбудителя болезни в другой безобидный микроорганизм.[/inf]

Бесплатно получить прививку от COVID-19 в Беларуси могут:

люди с иммуносупрессией, в том числе с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями;

люди старше 60 лет;

те, кто находится и работает в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания (например, домах престарелых).

Нечай пояснила, что вакцинацию против гриппа и COVID-19 можно пройти одновременно и сделать прививку в один день - препараты просто вводят в разные участки тела. По расчётам специалистов, вакцинация даёт человеку защиту от гриппа минимум на 6-9 месяцев, а от коронавируса - примерно на год.

А что с белорусскими вакцинами?

Вопрос производства белорусских вакцин недавно поднимался на совещании у Президента, посвящённому развитию биофармацевтики.

О том, что белорусские учёные “почти завершили” подготовку технологии по производству препарата от сезонного гриппа директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров заявлял ещё в августе 2024 года.

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Однако, как оказалось, вопрос производства медицинских вакцин, которым должно было заняться предприятие “БелВитунифарм”, пока стоит на месте. несмотря на то, что Президент одобрил соответствующий инвестиционный проект. О завершении клинических испытаний белорусской вакцины от коронавируса, в частности, Минздравотчитался ещё в конце 2023 года, а вскоре препарат даже был зарегистрирован ведомственным Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении, но его производство так и не было запущено.

“Мне докладывают, основная проблема - так называемый пакет инвестиционных проектов, которые находятся в разной степени готовности. В частности, не завершен производственный комплекс по выпуску вакцин, и дорогостоящее оборудование простаивает. Это недопустимо. Вам выделяли немалые бюджетные деньги”, - раскритиковал на августовском совещании ситуацию Александр Лукашенко.

Он потребовал “окончательно определиться”, как завершить инвест проект на “БелВитунифарме” - достроить производство собственными силами, привлечь дополнительного инвестора или задействовать производственные мощности других, “недозагруженных” медицинских производств, такие как ООО “Нативита” в Бешенковичах.