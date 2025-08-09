Учёные из Гарварда выяснили, какая картошка увеличивает риск диабета на 20%. Чем предложили заменить?

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Опубликовано: 09.08.2025 15:43 , Обновлено: 09.08.2025

Исследователи из Гарвардского университета проанализировали данные более 205 тысяч мужчин и женщин за последние 30 лет, изучая связь между употреблением картофеля и риском развития диабета 2 типа. Оказалось, что существенно повышает риск заболевания не столько сам овощ, сколько способ его приготовления. Узнали, какую картошку учёные признали самой вредной для здоровья, и чем предложили её заменить.

Картофель является основой многих европейских кухонь, включая белорусскую. Он присутствует в самых популярных блюдах и употребляется в самых разных видах. Долгое время считалось, что картофель противопоказан тем, кто следит за своим весом, и является не самым здоровым продуктом питания из-за высокого содержания крахмала в нём. По той же причине его обычно рекомендуют избегать людям с риском развития диабета 2 типа.

Однако последнее когортное исследование исследователей из Гарвардского университета и метаанализ данных более 205 тыс. участников подобных исследований показали, что очень многое в данном вопросе зависит именно от способа приготовления этого овоща.

Картофель - не овощ?

В первую очередь следует отметить, что исследователи вовсе не относят картофель к овощам . Не с точки зрения ботаники, а с точки зрения его влияния на здоровье человека. Поскольку он, действительно, напрямую влияет на уровень сахара в крови, на так называемой “Тарелке здорового питания” ему не нашлось места среди овощей. Если и есть картофель, то учитывать его на своей тарелке следует не как овощ, а как крахмалистый углевод.

Крахмал, который содержится в картофеле, в основном присутствует в форме амилопектина, который быстро превращается в глюкозу и усваивается в крови в виде сахара. Это означает, что картофель способствует высокой гликемической нагрузке - повышает уровень триглицеридов и приводит к риску развития диабета 2 типа.

В то же время, некоторое количество крахмала (не более 20–30%) в картофеле находится в форме амилозы , которая состоит из более длинных цепей молекул глюкозы, более устойчивых к перевариванию (за что их часто называют резистентными). Содержание амилозы, которая переваривается медленнее и, следовательно, не приводит к столь резкому скачку сахара в крови, выше в молодом картофеле. Кроме того, содержание резистентного крахмала сильно зависит от способа приготовления - в запечённом или приготовленном в микроволновой печи свежем картофеле содержится больше резистентного крахмала, чем в варёном. Варка и последующее охлаждение свежего картофеля ещё больше увеличивают содержание амилозы и резистентного крахмала, что, как правило, снижает гликемическую нагрузку и потенциальный риск развития диабета 2 типа.

[inf]Кстати, картофель богат на такие ценные микроэлементы, как:

Калий,

Витамин С,

Витамин В6,

клетчатка (впрочем, большая её часть содержится в кожуре, которую обычно выбрасывают).[/inf]

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Как приготовить картофель, чтобы он остался полезным?

Проанализировав данные тысяч участников нескольких когортных исследований, учёные из Гарварда пришли к однозначному выводу о том, что самым вредным способом приготовления картофеля, убивающую всю его пользу, является жарка. Любимый американцами картофель фри и любимая белорусами жаренная картошечка со шкварками ожидаемо оказались наименее предпочтительными с точки зрения врачей и нутрициологов.

Американские исследователи выяснили, что у тех, кто съедал по три порции картофеля фри в неделю, риск развития сахарного диабета 2 типа увеличивался на 20% . А вот у тех, кто ел такое же количество картофеля, но приготовленного другими способами, риск заболевания не повышался.

Авторы одного из исследований также рассмотрели возможные варианты замены вредной картошки фри альтернативным гарнировал. Оказалось, что если эти самые три порции картофеля фри заменить цельнозерновыми продуктами , риск развития сахарного диабета 2 типа снижался на 19%. В случае с картофелем, приготовленным другим способом (например, варенного, запеченного или в виде пюре) риск развития диабета снижался совсем незначительно - на 4%.

А вот отказываться от вареной или печеной картошки в пользу другого популярного гарнира - белого риса - врачи не рекомендовали. В этом случае, наоборот, наблюдалось увеличение риска развития диабета.

Итого, хотя картофель и не считается овощем из списка здорового питания , он обладает определённой питательной ценностью, включая значительное количество калия и умеренное количество клетчатки. Поэтому любителям картошки врачи лишь рекомендуют соблюдать умеренность - есть его не каждый день, а не более чем пару раз в неделю и в сочетании со сбалансированной диетой (желательно при приготовлении использовать ненасыщенных растительные масла и не сочетать картошку с жирными продуктами .

[inf]Кстати, гликемическая нагрузка несколько ниже у фиолетового картофеля . Дело в том, что в нём также содержится антоциан – растительное вещество с антиоксидантными свойствами, которое также содержится в чернике, ежевике, винограде, краснокочанной капусте и баклажанах.[/inf]

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