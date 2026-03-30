У молока «пластиковый» запах? Эксперты предложили посмотреть на соседей

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Опубликовано: 30.03.2026 13:47 , Обновлено: 30.03.2026

Способно ли молоко вобрать в себя запах пластика от ПЭТ-бутылки? Жалобы на такую проблему периодически можно услышать от потребителей. Журналисты Telegraf.news пообщались со специалистами Минского молочного завода №1 (ММЗ1), чтобы разобраться, откуда на самом деле может взяться посторонний запах.

Упаковка не пахнет?

Многие современные молочные заводы уже давно массово перешли на пластиковую упаковку. Тем не менее, некоторых покупателей этот факт всё ещё смущает. В первую очередь, это касается тех, чьи рецепторы особо чувствительны к запаху пластика.

Однако на Минском молочном заводе №1 заверили, что качественный пищевой пластик просто не может ничем пахнуть – это одно из главных требований, предъявляемых к пластиковой упаковке производителями пищевых продуктов. Особенно, когда речь идёт о молоке – продукте с мягким, нежным вкусом, куда более восприимчивым к любым посторонним запахам, чем многие другие напитки.

Как пояснила Наталья Алексеевна Колядич, начальник отдела систем менеджмента и стандартизации ММЗ1 , в утверждённом стандарте на молоко питьевое органолептические свойства молока прописаны довольно однозначно: “характерные для питьевого молока, без посторонних привкусов и запахов”. Для питьевого молока топленого и стерилизованного стандартом допускается привкус кипячения.

На фото эксперты ММЗ1. Telegraf.news / Алексей Смоленский

При этом, как отметила специалист, никаких оговорок и отдельных стандартов для разных видов упаковки не существует. То есть молоко из пластикового пакета или бутылки по вкусу и запаху должно быть таким же, как из тетрапака или стекла.

На Минском молочном заводе №1 пластиковую упаковку, кстати, повторно проверяют. Как пояснила главный технолог предприятия Лариса Васильевна Амбражейчик , изначально качество пластиковой упаковки и её пригодность в обязательном порядке подтверждается сертификатом качества, который предоставляет производитель.

«То есть она исследована в аккредитованных лабораториях с подтверждением того, что она пригодна для пищевых продуктов. Плюс повторно она ещё проходит у нас свой входной контроль», - рассказала главный технолог.

При этом Лариса Амбражейчик допустила, что некоторые люди, действительно, могут обладать особой чувствительностью к определённым запахам. По её словам, это можно объяснить индивидуальными особенностями органолептики человека.

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«Принципы товарного соседства нужно учитывать»

Впрочем, специалисты молочного завода не исключили возможности появления посторонних запахов у молока и объяснили это нарушением так называемых принципов товарного соседства. Причём как на полке домашнего холодильника, так и на торговом прилавке.

Как было сказало, молоко (как, впрочем, как и другие виды молочки) – очень чувствительный продукт, который быстро впитывает «чужие» запахи.

«Люди часто оставляют молоко в холодильнике открытым, а потом говорят о том, что оно приобрело какой-то не свойственный вкус. Нужно понимать, что это молочная продукция, и она очень хорошо воспринимает соседские запахи. Это принципы товарного соседства, и их нужно учитывать», - отметила Наталья Колядич.

На самом ММЗ1, кстати, с целью исключения любых посторонних запахов в молоке на технологическом оборудовании установлены деаэраторы.

[inf] Деаэратор представляет собой специальное оборудование внутри технологической линии, которое позволяет удаляет посторонние газы и запахи непосредственно из самого молока под вакуумом. Так устраняется в том числе запах «коровы», который неизбежно присутствует у свежего парного молока.[/inf]

Не менее строгие требования на молочных заводах предъявляют и к качеству самого молока. Ранее мы рассказывали, какой путь сырьё проходит от фермы до завода и какова вероятность того, что молоко с антибиотиками просочится в ваш стакан.

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