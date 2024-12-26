"То, о чем вам не говорят" — Врач назвала продукт, который "снизит риск похмелья" после праздников

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.12.2024 10:19 , Обновлено: 26.12.2024

В преддверии праздничных застолий многие предвкушают не только радость общения с близкими, но и возможные последствия в виде похмелья. Однако, оказывается, существует способ минимизировать эти неприятные ощущения? Врач поделилась секретом о продуктах, которые могут помочь "снизить риск похмелья" и сделать ваше утро после праздника более комфортным.

Доктор Нина Чандрасекаран (Neena Chandrasekaran) из Флориды (США), медик, специализирующаяся на легочной и реанимационной медицине, поделилась своими выводами с TikTok в серии под названием: “То, о чем вам не говорят”.

“Если вы собираетесь провести ночь в городе и собираетесь выпить алкоголь, то употребление сыра перед употреблением алкоголя может снизить риск похмелья», - объяснила женщина в ставшем вирусным видео.

По словам специалиста, сыр содержит много белка, жира и сложных углеводов, которые могут обволакивать желудок, что уменьшает всасывание алкоголя.

“Сыр может помочь организму лучше метаболизировать алкоголь и предотвратить повреждение печени», - сказала она зрителям.

И добавила, что этот продукт “также восполняет запасы питательных веществ, потому что в нем много витаминов группы В и кальция - именно эти питательные вещества истощаются в организме при употреблении алкоголя».

Кроме того доктор отметила, что ингредиенты, содержащиеся в сыре, могут помочь вашему организму функционировать, пока вы пьяны.

“Кальций, который может быть выведен из организма алкоголем, помогает улучшить работу нервов и мышц, а витамины группы В необходимы для энергии и обмена веществ», - пояснила она в ролике, который посмотрели уже более 2,6 миллионов раз.

При этом Нина Чандрасекаран подчеркнула, что “отсутствие алкоголя лучше любого алкоголя».

“Однако если вы собираетесь выпить, постарайтесь не забыть попробовать сыр перед алкоголем», — резюмировала она.

[inf]К слову, исследование, опубликованное в сентябре 2023 года, в котором тестировали пробиотический сыр с двумя специфическими бактериями, показало, что пробиотики в сыре помогают ускорить метаболизм алкоголя, повышая уровень ключевых ферментов печени (алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы).

Исследователи отметили, что он также активирует важные пути, которые уменьшают накопление жира в печени и снижают воспаление, которое может возникнуть, если вы пьете слишком много.[/inf]

Зрители были в восторге от утверждений доктора и принялись делиться своей радостью в комментариях.

‘Сыр как лекарство? Еще чего!» - рассмеялся один из зрителей.

«Съешьте сыр перед моей вечеринкой [делает заметки эмодзи]», - подхватил другой.

Кто-то еще прокомментировал: «Теперь я понимаю эпоху вина и сыра».

«А пицца подойдет?» - спросил четвертый.

Кто-то еще пошутил: «Как будто мне нужно оправдание, чтобы съесть сыр».

«Значит, я не буду страдать от похмелья все праздники », - сказал один из зрителей.

Ранее Telegraf.news писал, как влияют на выведение алкоголя жирная еда, насколько быстро он выводится из организма и какая ответственность грозит тем, кто нарушит «золотое правило» водителей в праздники.

В этот миф про «нейтрализующую алкоголь» закуску верят многие водители. Сколько часов на самом деле нужно, чтобы «вышла» водка и шампанское?