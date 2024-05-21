Такие сны могут сигнализировать о начале аутоиммунного заболевания. На что ещё нужно обратить внимание?
Исследование, проведенное учеными и исследователями из Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета, показало, что увеличение количества ночных кошмаров или галлюцинаций может сигнализировать о начале серьёзного аутоиммунного заболевания.
Учёные опубликовали в свое исследование в журнале eClinicalMedicine, передало Express.co.uk.
Речь идёт о волчанке. Исследователи опросили 676 человек, страдающих аутоиммунным заболеванием. В ходе исследования пациентов спрашивали о том, когда появляются определенные симптомы, такие как потеря равновесия и депрессия. Одним из наиболее распространенных симптомов, о которых сообщалось, исследователи назвали «нарушенный сон».
Согласно результатам исследования, треть пациентов сообщали о кошмарах или нарушенном сне до начала волчанки.
Кроме того, менее одного из четырех пациентов заявили, что испытывали галлюцинации, а 85 процентов признались, что они появились только позже. Один из опрошенных пациентов сказал, что его кошмары были «ужасными» и «похожими на убийства, на сдирание кожи с людей».
Говоря о результатах исследования, ведущий автор доктор Мелани Слоан сказала: «Очень важно, чтобы врачи говорили со своими пациентами о подобных симптомах и уделяли время тому, чтобы записывать индивидуальную динамику развития симптомов у каждого пациента».
«Пациенты часто знают, какие симптомы являются плохим признаком того, что их болезнь вот-вот начнет обостряться, но и пациенты, и врачи могут неохотно обсуждать психические и неврологические симптомы, особенно если они не понимают, что они могут быть частью аутоиммунных заболеваний», — отметила она.
Старший автор исследования профессор Дэвид Д’Круз из Королевского колледжа Лондона добавил: «На протяжении многих лет я обсуждал ночные кошмары со своими пациентами с волчанкой и думал, что существует связь с активностью заболевания”.
«Данное исследование подтверждает это, и мы настоятельно рекомендуем врачам чаще спрашивать о кошмарах и других нейропсихиатрических симптомах, которые считаются необычными, но на самом деле очень распространены при системном аутоиммунитете, чтобы помочь нам раньше обнаружить вспышки заболевания», — подчеркнул он.
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, волчанка может вызывать целый ряд симптомов, включая:
- сыпь, появляющаяся после пребывания на солнце;
- сильная усталость;
- боль в суставах и мышцах.
Кроме того, у некоторых пациентов наблюдаются:
- головные боли;
- высокая температура;
- язвы во рту;
- выпадение волос;
- потеря веса;
- депрессия;
- тревожность;
- опухшие железы;
- боли в груди и животе;
- изменение цвета пальцев рук и ног.
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