Стоматолог назвал ошибки, которые допускают при чистке зубов все. Почему нельзя полоскать рот в конце?

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Опубликовано: 11.04.2024 15:02 , Обновлено: 11.04.2024

Многие удивятся, узнав, что полоскание рта водой после чистки зубов на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Стоматолог раскрыл очень распространенные ошибки, которые могут навредить здоровью вашей полости рта.

Полоскание

Челюстно-лицевой хирург из клиники Dentum Андрей Божич объяснил, что полоскание водой может сделать ваши зубы уязвимыми для кариеса и других стоматологических проблем.

“Я часто сталкиваюсь с привычкой людей полоскать рот водой сразу после чистки зубов. Это вредно и фактически мешает зубной пасте быть такой же эффективной”, — заявил он.

По словам эксперта, “ополаскивание водой смывает фторид, который является самым важным ингредиентом зубной пасты и помогает уменьшить кариес и укрепить эмаль. Если вы будете ополаскивать рот мгновенно, то лишитесь этого преимущества”.

Он отметил, что “людям не нравится пенистый слой, покрывающий зубы и десны, но именно он защищает их”.

Доктор Бозич добавил, что даже ополаскиватели для полости рта не стоит использовать после чистки зубов - вместо этого их следует применять до нее.

“Как и вода, ополаскиватель для рта может свести на нет действие фтора. Его лучше использовать в другое время дня, например, после еды или перекуса, или перед чисткой зубов”, — сказал специалист.

Бозич посоветовал “просто удалять излишки зубной пасты после чистки зубов”.

Кроме того добавил, что “для достижения оптимальных результатов” стоит воздержаться от еды и питья в течение часа после чистки зубов, чтобы фтор успел подействовать”.

Чистите зубы в течение двух минут дважды в день

Хотя это может показаться очевидным, очень важно чистить зубы дважды в день - один раз утром и один раз перед сном.

“Убедитесь, что вы чистите зубы не менее двух минут. Большинство электрических зубных щеток оснащены таймером, но если у вас его нет, установите таймер на телефоне или, если есть настроение, напевайте двухминутную песню, например All Shook Up Элвиса Пресли”, — порекомендовал доктор.

Подождите 30 минут после еды

Как утверждает Бозич, лучше подождать 30 минут или даже час после еды, чтобы почистить зубы.

“Это лучший способ защитить зубы и не испортить эмаль, особенно если вы съели что-то кислое. Если чистить зубы сразу же, вы рискуете покрыть их остатками кислой пищи, что может ослабить эмаль”, — объяснил он.

Чистите язык

Специалист также обратил внимание, что “бактерии скапливаются между вкусовыми сосочками и другими структурами языка, и их практически невозможно удалить только полосканием”.

“Такое скопление бактерий не только ухудшает запах изо рта, но и может привести к другим проблемам со здоровьем полости рта, поэтому чистка языка зубной щеткой или скребком для языка имеет первостепенное значение для хорошего состояния полости рта”, — резюмировал он.

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