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Стоит ли белорусам ли принимать противовирусные при простуде? Педиатр назвал, что точно поможет

Стоит ли белорусам ли принимать противовирусные при простуде? Педиатр назвал, что точно поможет
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В период межсезонья, когда организм только перестраивается на зимний режим и особо уязвим к активизировавшимся с похолоданием вирусам, многим хочется поддержать свой иммунитет. Поэтому многие сегодня при первых же признаках простуды бегут в аптеку за разрекламированными противовирусными препаратами. А есть ли в них смысл и стоит ли тратиться на них при простуде? Вот что об этом говорят сами врачи.

По словам российского педиатра Виктора Тютина, который в своей работе придерживается принципов доказательной медицины, противовирусные препараты, действительно “реально работают”.

“Только вы никогда не найдёте их в аптеке, вам их никто никогда не продаст”, - заявил специалист в одном из видео в своём TikTok-аккаунте.

Врач пояснил, что все те многочисленные препараты, которые содержат в своём названии корень “-ферон” и позиционируются производителями как противовирусные препараты, содержат в себе в качестве активного действующего компонента интерферон альфа. Именно это вещество, по словам доктора, “действительно работает”, но лишь при определённых условиях.

[inf]Интерферон альфа-2b — иммуномодулятор, который используется при лечении гепатита C, хронических форм гепатита B, а также некоторых форм рака: хронического миелоидного лейкоза, миеломной болезни, фолликулярной лимфомы, карциноидных опухолей и злокачественной меланомы. В клинических испытаниях была доказана его противовирусная активность, хотя механизм её до сих пор остаётся до конца неясен — предположительно, препарат изменяет метаболизм клеток организма. [/inf]

По словам Тютина, интерферон альфа способен проявлять свою выраженную противовирусную активность лишь в больших дозах. Именно поэтому интерферон альфа вводят пациентам только в виде уколов, в стационаре, под строгим наблюдением врачей и, как было сказано выше, при определённых, весьма серьёзных заболеваниях, а не при банальной простуде.

“В игрушечных дозировках в виде сиропов и свечей при ОРВИ эти препараты не работают”, - категорично заявил педиатр и назвал два фактора лечения сезонной простуды, которые, по его словам, действительно работают - время и терпение.

Кстати, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признают интерфероны I типа (например, IFN-α/β) и интерфероны III типа (IFN-λ) как важные медиаторы врожденного иммунного ответа против инфекции вируса гриппа. Исследования ВОЗ, проведённые во время пандемии коронавируса показали, что у людей с дефицитом врожденного иммунного ответа (то есть с более низкими уровнями IFN-α) болезнь протекала сложнее, а лечение оказывалось не столь эффективным.

Однако масштабных клинических исследований, которые бы доказали однозначную пользу иммуномодуляторов, таких как интерфероны, в качестве дополнительной терапии при гриппе или ОРВИ, по информации ВОЗ, не проводилось.

Ранее Telegraf.news рассказал, что даже люди с сильным иммунитетом в сезон простуд могут в один «прекрасный» момент слечь с высокой температурой. Однако не всегда с повышенной температурой нужно бороться. Узнали у специалистов, в каких случаях следует бежать в аптеку или срочно вызывать врача, а в каких лучшая тактика – ничего не делать.

Какую температуру нужно сбивать? Многие белорусы делают это неправильно

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