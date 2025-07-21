Стали известны сроки, когда стоматологи начнут выращивать зубы, вместо коронок

Опубликовано: 21.07.2025 15:35 , Обновлено: 21.07.2025

Недавно весь мир облетела новость о том, что японские учёные научились выращивать зубы. А это значит, что сотни миллионов людей (а то и миллиарды) на всей земле когда-то смогут вместо коронок и имплантов вырастить себе новые родные зубы. Теперь же стало известно о сроках исследователей по сравнительно скорому внедрению препарата.

Как сообщило издание Popular Mechanics, японские ученые уже приступили к работе над препаратом, способным восстанавливать человеческие зубы. Впереди испытания на людях.

В пресс-релизе доктор Кацу Такахаши, ведущий автор исследования из Киотского университета и Университета Фукуи, заявил: «Мы знали, что подавление [белка] USAG-1 способствует росту зубов. Мы не знали, будет ли этого достаточно».

В статье в Dentistry Today говорится, что исследователи обнаружили, что «белок USAG-1 может ограничивать рост зубов у мышей». А значит, подавление этого белка «потенциально стимулирует рост зубов». В итоге, испытания, проведенные на мышах, прошли успешно.

А теперь самое главное, по данным Dentistry Today, прежние исследования Такахаши показали, что у людей во рту есть третий ряд зубов (скрытый в виде мелких неразвившихся образований). Именно их Такахаши хочет стимулировать, чтобы они росли на смену выпавшим.

По данным Popular Mechanics, испытание на людях по восстановлению зубов продлится около 11 месяцев. Первоначально в группу войдут 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Одним из условий является отсутствие у каждого из них одного зуба, сообщает статья в New Atlas.

Если итоги исследования покажут безопасность и эффективность, планируется проводить его на пациентах в возрасте от 2 до 7 лет, у которых отсутствует как минимум четыре зуба.

Исследователи надеются, что препарат станет доступен к 2030 году, сообщило издание Popular Mechanics.

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