Стала известна дата запуска электронных больничных в Беларуси. Но не для всех?

Опубликовано: 17.11.2025 10:38 , Обновлено: 17.11.2025

Стала известна дата запуска централизованной информационной системы здравоохранения, благодаря которой планируется уйти от традиционных бумажных больничных листов, заменив их электронными. Несмотря на то, что сам запуск системы в промышленную эксплуатацию не за горами, далеко не все медицинские учреждения планируется подключить к ней одномоментно, а доступ к электронной системе получат не все.

Ввести в промышленную эксплуатацию систему планируется уже 1 января 2026 года . Такую дату озвучил первый заместитель генерального директора Агентства цифровой трансформации Сергей Руднев, передало госагентство БЕЛТА.

Однако в полном объёме платформа заработает, по его словам, не раньше, чем к концу следующего года. Руднев пояснил, что достаточно много времени уйдёт на то, чтобы “насытить” цифровую платформу данными. Вовлекать в работу платформы самих врачей и пациентов также решили “планомерно”, а не одномоментно.

Результатом цифровой трансформации системы должно стать, во-первых, появление единой интегрированной электронной медицинской карты пациента, доступной по запросу всем организациям здравоохранения, куда бы ни обращался человек за оказанием медицинской помощи. Туда будут стекаться все результаты лабораторных исследований пациента (анализов крови, КТ, МРТ-снимков и так далее), независимо от того, где он их сдавал.

Во-вторых, белорусские власти анонсировали трансформацию листков нетрудоспособности - с появлением централизованной информационной системы здравоохранения поликлиники должны начать работать с электронными больничными. По мнению авторов проекта, это должно снизить нагрузку и на граждан, и на бизнес.

В-третьих, у белорусов должен появиться доступ к личному кабинету в системе, через который можно будет не только посмотреть результаты сданных анализов, но и записаться на прием к врачу, диспансеризацию, а также просмотреть свой больничный. По словам Руднева, все эти функции будут добавлять в систему постепенно. Планируется, что на протяжении 2026 года как минимум часть из них будет доступна белорусам.

Когда подключат всю Беларусь?

Согласно планам белорусского правительства, подключить к единой системе все организации здравоохранения, как государственные, так и частные, планируется до 2029 года. Именно для этого, в частности, Министерство здравоохранения предложило изменить условия лицензирования для частных медцентров - возможность работы с единой информационной системой национального уровня предложили сделать одним из условий выдачи лицензии.

По словам заведующего сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктора Сидоренко, на сегодняшний день ещё не завершена опытная эксплуатация самой информационной системы. Её планируют завершить к декабрю этого года, после чего - провести приемочные испытания.

На данный момент к системе подключена только пилотная зона - 60 организаций разного уровня, от центральных районных больниц до научно-практических центров республиканского уровня.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в феврале этого года министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко заверяла, что вскоре в Беларуси появятся электронные больничные, а бумажные листки нетрудоспособности постепенно уйдут в прошлое.

Министр труда рассказала, когда в Беларуси должен появиться электронный больничный