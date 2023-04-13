Гомеопатия, клизмы, лечение пчелами. Совмин установил платные медуслуги для белорусов

Опубликовано: 13.04.2023 11:10 , Обновлено: 13.04.2023

Совет министров Беларуси выпустил постановление № 237 от 10 апреля 2023 г, которым утвердил список платных услуг для белорусов в государственных медицинских учреждениях.

Всего в перечне 40 пунктов, некоторые из них разбиты на более мелкие.

Согласно документу, государственные учреждения здравоохранения могут оказывать, например, следующие платные услуги:

косметические;

пластические эстетические;

иглоукалывание;

гомеопатия;

фитотерапия (в том числе с использованием чаев);

гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками);

апитерапия (лечение пчелами);

баротерапия (лечение повышенным или пониженным атмосферным давлением);

сексологическая помощь (расстройство мужской потенции, ускоренная эякуляция, фригидность, аноргазмия и т.д.)

стоматологические услуги;

коррекция веса;

разработка индивидуальных диет;

спелеотерапия (лечение длительным пребыванием в условиях своеобразного микроклимата пещер, гротов, соляных копей, шахт);

галотерапия (лечение в условиях искусственно воссозданного микроклимата природных соляных пещер);

массаж;

круговое иссечение крайней плоти;

лечение анального зуда с использованием лазера;

введение клизмы (очистительной, лекарственной, сифонной, масляной, гипертонической);

заготовка и хранение крови.

Весь список можно посмотреть по ссылке.