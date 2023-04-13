Гомеопатия, клизмы, лечение пчелами. Совмин установил платные медуслуги для белорусов
Совет министров Беларуси выпустил постановление № 237 от 10 апреля 2023 г, которым утвердил список платных услуг для белорусов в государственных медицинских учреждениях.
Всего в перечне 40 пунктов, некоторые из них разбиты на более мелкие.
Согласно документу, государственные учреждения здравоохранения могут оказывать, например, следующие платные услуги:
- косметические;
- пластические эстетические;
- иглоукалывание;
- гомеопатия;
- фитотерапия (в том числе с использованием чаев);
- гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками);
- апитерапия (лечение пчелами);
- баротерапия (лечение повышенным или пониженным атмосферным давлением);
- сексологическая помощь (расстройство мужской потенции, ускоренная эякуляция, фригидность, аноргазмия и т.д.)
- стоматологические услуги;
- коррекция веса;
- разработка индивидуальных диет;
- спелеотерапия (лечение длительным пребыванием в условиях своеобразного микроклимата пещер, гротов, соляных копей, шахт);
- галотерапия (лечение в условиях искусственно воссозданного микроклимата природных соляных пещер);
- массаж;
- круговое иссечение крайней плоти;
- лечение анального зуда с использованием лазера;
- введение клизмы (очистительной, лекарственной, сифонной, масляной, гипертонической);
- заготовка и хранение крови.
Весь список можно посмотреть по ссылке.