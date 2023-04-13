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Гомеопатия, клизмы, лечение пчелами. Совмин установил платные медуслуги для белорусов

Гомеопатия, клизмы, лечение пчелами. Совмин установил платные медуслуги для белорусов
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Совет министров Беларуси выпустил постановление № 237 от 10 апреля 2023 г, которым утвердил список платных услуг для белорусов в государственных медицинских учреждениях.

Всего в перечне 40 пунктов, некоторые из них разбиты на более мелкие.

Согласно документу, государственные учреждения здравоохранения могут оказывать, например, следующие платные услуги:

  • косметические;
  • пластические эстетические;
  • иглоукалывание;
  • гомеопатия;
  • фитотерапия (в том числе с использованием чаев);
  • гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками);
  • апитерапия (лечение пчелами);
  • баротерапия (лечение повышенным или пониженным атмосферным давлением);
  • сексологическая помощь (расстройство мужской потенции, ускоренная эякуляция, фригидность, аноргазмия и т.д.)
  • стоматологические услуги;
  • коррекция веса;
  • разработка индивидуальных диет;
  • спелеотерапия (лечение длительным пребыванием в условиях своеобразного микроклимата пещер, гротов, соляных копей, шахт);
  • галотерапия (лечение в условиях искусственно воссозданного микроклимата природных соляных пещер);
  • массаж;
  • круговое иссечение крайней плоти;
  • лечение анального зуда с использованием лазера;
  • введение клизмы (очистительной, лекарственной, сифонной, масляной, гипертонической);
  • заготовка и хранение крови.

Весь список можно посмотреть по ссылке.

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