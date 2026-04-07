Совмин разрешил белорусам отдыхать в кредит под 4% в 83 санаториях

Опубликовано: 07.04.2026 14:41 , Обновлено: 07.04.2026

Стали известны подробности обнародованного постановления правительства Беларуси, которое кардинально поменяло условия выдачи госкредита "На родныя тавары".

В Беларусбанке, который единственный из всех банков страны уполномочен выдавать самый дешёвый кредит - под 4%, сообщили, что выдавать его будут на оплату отдыха и лечения в 83 санаториях Беларуси.

Однако срок погашения кредита на оздоровление будет не более 1 года.полныц список здравниц можно посмотреть на официальном сайте Беларусбанка по этой [link href=“https://belarusbank.by/docs/fizicheskim_licam/kredity/dokumenty-dlya-skachivaniya/342309/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].

Ранее постановлением правительства от 25 марта 2026 года №139 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. №992» было введено важное требование к производителям, которые хотят участвовать в госпрограмме льготного кредитования.

Теперь они обязаны получать сертификаты продукции собственного производства. Такие сертификаты выдаются организациями Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

Совмин кардинально поменял правила кредита «На родныя тавары»