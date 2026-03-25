Совмин кардинально поменял правила кредита «На родныя тавары»

Опубликовано: 25.03.2026 16:41 , Обновлено: 25.03.2026

Совет министров Беларуси (Совмин) одобрил новый механизм льготного потребительского кредита «На родныя тавары», который могут взять белорусы со ставкой 4% на покупку товаров, произведенных в Беларуси.

Постановлением правительства от 25 марта 2026 года №139 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. №992» введено важное требование к производителям, которые хотят участвовать в госпрограмме льготного кредитования.

Теперь они обязаны получать сертификаты продукции собственного производства. Такие сертификаты выдаются организациями Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

[inf]Сертификат продукции собственного производства (СПСП) в РБ — это добровольный документ, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, подтверждающий, что товар произведен именно тем предприятием, которое получило сертификат. Причем это сделано на территории РБ согласно критериям законодательства. Такой документ, кстати, дает право на налоговые, таможенные льготы и преференции (15%) при участии в государственных закупках. [/inf]

«Для участия в кредитовании сохраняется действующий перечень товаров (35 товарных групп). При этом конкретный перечень их производителей не предусматривается», – сообщили в Совмине.

Таким образом, судя по сообщению пресс-службы (сам документ ещё не опубликован), правительство отказалось от ведения списков конкретных производителей и их продукции, которые участвуют в программе кредитования «На родныя тавары». А участвовать смогут те, кто получил сертификат.

Пока неясно, как новый механизм будет работать и потребуется ли покупателям для получения кредита требовать у продавцов сертификат. Или, возможно, “Беларусбанк”, который выдает льготные совминовский кредит, сам будет получать все необходимые данные, что было бы логичнее.

Также Совмин новым постановлением разрешил брать кредит под 4% на санаторно-курортное лечение на территории Беларуси.

Кстати, ранее, с начала 2026 года чиновники в правительстве ввели так называемые дифференцированные сроки (1 год, 2 года и 3 года) погашения кредита “На родныя товары” в зависимости от категорий кредитуемых товаров. Также в новой редакции документа тогда появилось ещё больше белорусских производителей, которые участвуют в льготной кредитной программе.

Совмин поменял правила выдачи кредитов «На родныя тавары». Что добавил, что сократил