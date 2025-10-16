Совет ЕС предложил запретить сигареты с фильтром и вейпы

Опубликовано: 16.10.2025 09:43 , Обновлено: 16.10.2025

Совет Европейского союза поддержал рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по регулированию табачных изделий, в которой прямо рекомендуется запретить продажу сигарет с фильтром, а также электронные сигареты. Об этом, ссылаясь на проект соответствующей резолюции Совета ЕС, сообщило немецкое издание BILD.

В распоряжении BILD оказался проект резолюции Совета Европейского союза, который планируется публично представить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре этого года. В нём один из двух главных законодательных органов ЕС, через который представители правительств стран-участниц союза согласовывают свои законы и координируют политику во всех сферах, предложил поддержать рекомендации ВОЗ по регулированию табачных изделий.

Рекомендации по ужесточению действующей “Директивы о табачных изделиях” содержатся в новом отчете исследовательской группы ВОЗ. В нём мировые эксперты выразили мнение о том, что запрет фильтров “снизит вкусовые качества и привлекательность сигарет”, что позволит снизить потребления табачных изделий, негативно влияющих на здоровье человека. Запрет электронных сигарет эксперты по здравоохранению рассматривают как “дополнительный вариант регулирования” потребления табака.

В случае, если предложения ВОЗ будут поддержаны европейскими законодателями, в ЕС может быть введён запрет как на производство, так и на импорт и продажу сигарет с фильтром.

Австрийская газета «Kronen-Zeitung» ранее сообщала, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен данную инициативу поддерживает. По данным BILD, представители правительства Германии «приветствовали» введение этого запрета на заседании рабочей группы Совета ЕС по общественному здравоохранению 9 октября, где это предложение впервые обсуждалось.

Между тем, для многих европейских стран это может стать серьёзной проблемой: по данным BILD, только в Германии до 95% всех сигарет производятся именно с фильтрами. Таким образом, подобное регулирование фактически означало бы запрет практический полный сигарет как таковых. Представительница Федерального министерства здравоохранения сообщила BILD, что совместная позиция ЕС всё ещё находится в стадии «согласования».

Конференция по борьбе против табака ВОЗ в Женеве намечена на 17-22 ноября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Белорусский государственный концерн пищевой промышленности (Белгоспищепром) вынес на общественное обсуждение проект закона о госрегулировании производства, оборота и потребления табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий и электронных сигарет. Условия продажи последних предложили в Беларуси ужесточить.

Белгоспищепром предложил ужесточить условия импорта и продажи электронных сигарет в Беларуси