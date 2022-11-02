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Опубликовано: 02.11.2022 15:24 , Обновлено: 02.11.2022

В Министерстве здравоохранения Беларуси в честь Дня осведомленности о стрессе, который отмечают 2 ноября, рассказали, как с ним справиться. Например, смеяться, ходить в баню и гладить котиков. А что еще?

«Стресс — это реакция нервной системы на воздействие различных физиологических и психологических факторов. Положительный стресс помогает организму мобилизоваться, а отрицательный — подрывает здоровье», — отметили в ведомстве.

Там назвали 7 способов профилактики и снижения стресса

«Смейтесь! Это прекрасная разгрузка и доступный способ улучшения самочувствия»;

«Будьте физически активны, или хотя бы делайте зарядку дома»;

«Гуляйте на свежем воздухе»;

«Доставьте удовольствие телу — массаж, объятия, ванна, душ, баня — все, что доступно;

«Домашние питомцы — отличный антистресс — погладьте, поиграйте, получите удовольствие от процесса. Не зря так популярны в сети фото котиков и собак»;

«Кому-то помогает погружение в творческий процесс — рисование, или любимый вид хобби, выделяйте на хобби время»;

«Обратитесь к психотерапевту, если сами не справляетесь. Не доводите ситуацию до клинической депрессии!».

Также Минздрав предложил записаться на консультацию к психологу или психотерапевту в РНПЦ психического здоровья можно в консультативно-поликлиническом отделении по номерам 8 017 250-06-70, 8 017 385 90 26. Или анонимно получить психологическую помощь по телефону доверия 8 017 272-21-67.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что дети дошкольного возраста, школьники и студенты, если заболели, могут оставаться дома 5 дней и не брать в поликлиниках справку о временной нетрудоспособности.

Минздрав Беларуси разрешил заболевшим школьникам и студентам не ходить на учебу 5 дней без справки