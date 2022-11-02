«Смейтесь» — В Минздраве рассказали белорусам, как бороться со стрессом
В Министерстве здравоохранения Беларуси в честь Дня осведомленности о стрессе, который отмечают 2 ноября, рассказали, как с ним справиться. Например, смеяться, ходить в баню и гладить котиков. А что еще?
«Стресс — это реакция нервной системы на воздействие различных физиологических и психологических факторов. Положительный стресс помогает организму мобилизоваться, а отрицательный — подрывает здоровье», — отметили в ведомстве.
Там назвали 7 способов профилактики и снижения стресса
- «Смейтесь! Это прекрасная разгрузка и доступный способ улучшения самочувствия»;
- «Будьте физически активны, или хотя бы делайте зарядку дома»;
- «Гуляйте на свежем воздухе»;
- «Доставьте удовольствие телу — массаж, объятия, ванна, душ, баня — все, что доступно;
- «Домашние питомцы — отличный антистресс — погладьте, поиграйте, получите удовольствие от процесса. Не зря так популярны в сети фото котиков и собак»;
- «Кому-то помогает погружение в творческий процесс — рисование, или любимый вид хобби, выделяйте на хобби время»;
- «Обратитесь к психотерапевту, если сами не справляетесь. Не доводите ситуацию до клинической депрессии!».
Также Минздрав предложил записаться на консультацию к психологу или психотерапевту в РНПЦ психического здоровья можно в консультативно-поликлиническом отделении по номерам 8 017 250-06-70, 8 017 385 90 26. Или анонимно получить психологическую помощь по телефону доверия 8 017 272-21-67.
Ранее Телеграф писал, что в Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что дети дошкольного возраста, школьники и студенты, если заболели, могут оставаться дома 5 дней и не брать в поликлиниках справку о временной нетрудоспособности.
Минздрав Беларуси разрешил заболевшим школьникам и студентам не ходить на учебу 5 дней без справки