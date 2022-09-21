Минздрав Беларуси разрешил заболевшим школьникам и студентам не ходить на учебу 5 дней без справки

Опубликовано: 21.09.2022 13:18 , Обновлено: 07.10.2022

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что дети дошкольного возраста, школьники и студенты, если заболели, могут оставаться дома 5 дней и не брать в поликлиниках справку о временной нетрудоспособности.

Решение регулируется письмом Минздрава и действует до особого распоряжения.

«На период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями, в случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там подчеркнули, что информацию об этом решении уже направили в Министерство образования.

Напомним, что аналогичное распоряжение действовало и осенью прошлого года, во время очередной волны коронавируса.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 14 сентября сообщил о росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ори. Но заявил, что медики работают «в спокойном режиме».

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