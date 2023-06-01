Сколько можно сидеть? Советы офисным работникам

Опубликовано: 01.06.2023 18:39 , Обновлено: 01.06.2023

Работать восемь часов перед монитором — вредно для здоровья. Но есть способы сделать повседневную жизнь в офисе более комфортной и, прежде всего, более здоровой.

Многочисленные результаты исследований подтверждают: длительное сидение играет огромную роль в развитии проблем со спиной и других мышечных и скелетных расстройств, пишетfocus.de.

Появляется все больше доказательств, что длительное сидение является фактором риска возникновения проблем со здоровьем и повышения смертности.

Даже ВОЗ называет отсутствие физической активности - четвертым по значимости фактором смертности среди взрослых. Кроме того, слишком мало физических упражнений является причиной в общей сложности девяти процентов преждевременных смертей.

Каков лимит для сидения в день?

Ученые пришли к выводу, что максимальный предел сидения в кресле в день – это 4,5 часа. Если вы сидите больше этого времени, то вашему здоровью будет причинен ущерб. Длительные периоды сидения являются фактором высокого риска развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и других заболеваний у людей, ведущих активный образ жизни.

Что делать, если вы не можете не сидеть в офисе?

старайтесь «сидеть динамично»: по возможности меняйте положение кресла, отрегулируйте его под ваше тело;

оставляйте расстояние примерно в два пальца между сиденьем и тыльной стороной коленей, чтобы не нарушалось кровообращение в ногах;

используйте подлокотники. Отрегулируйте их так, чтобы они были на одном уровне с компьютерным столом;

будьте более активны: даже небольшие занятия могут компенсировать негативные последствия длительного сидения и сделать ваш рабочий день более здоровым;

постарайтесь во время перерывов больше ходить, двигаться;

спроектируйте свою рабочую среду так, чтобы вам надо было чаще вставать;

позаботьтесь о том, чтобы помещение чаще проветривалось;

по возможности, создайте для себя комфортную температуру.

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