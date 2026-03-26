Сколько часов после вскрытия безопасно хранить молоко? На ММЗ1 расставили точки над «i»

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Опубликовано: 26.03.2026 11:52 , Обновлено: 26.03.2026

«После вскрытия не хранить» - такую категоричную фразу в наши дни можно увидеть на упаковках с молоком многих белорусских производителей. Многих покупателей она вводит в ступор: неужели безопасность молока улетучивается сразу же после вскрытия упаковки? В попытке расставить все точки над «i» журналисты Telegraf.news обратились к специалистам Минского молочного завода №1.

На рекомендации производителей не хранить вскрытые упаковки молока (от слова совсем – ни дня, ни при каких условиях) не так давно обратили внимание белорусские пользователи Threads. Несмотря на то, что такая рекомендация в той или иной форме используется белорусскими молочными заводами уже не один год, многих столь категоричный запрет мягко говоря удивил.

Белорусский производитель «запретил» хранить молоко

Почему производители стали использовать такую категоричную формулировку и какой срок хранения всё же можно считать безопасным, нам подробно рассказала * начальник отдела систем менеджмента и стандартизации Минского молочного завода №1 Наталья Алексеевна Колядич *.

Начальник отдела систем менеджмента и стандартизации ММЗ1 Наталья Алексеевна Колядич. Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

Специалист пояснила, что всё дело в специфике молока. Это крайне чувствительный продукт, который очень подвержен повторному обсеменению . И не важно – речь о стерилизованном или ультрастерилизованном молоке, срок хранения которых в закрытой упаковке сильно отличается.

По словам эксперта, сразу после вскрытия упаковки в молоко легко попадают микроорганизмы, которые при несоблюдении строгих температурных условий хранения начинают активно размножаться. Это приводит к прогорканию, скисанию молока и его порче.

При этом попасть в молоко посторонние микроорганизмы могут, даже если его хранить в холодильнике.

Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

«Все должны понимать, что мы как производители не можем гарантировать санитарное состояние каждого холодильника. У кого-то в холодильнике стоит только молоко, а у кого-то - рядом сырое мясо и овощи, которые тоже могут быть источниками посторонней микрофлоры», - пояснила Наталья Колядич.

В таких условиях производитель не может гарантировать, что молоко даже в холодильнике будет оставаться свежим одинаковое количество времени.

«Если вы купили 2 литра молока и оставили его после вскрытия 3-4 дня, возможно, ничего не случится. А возможно, оно испортится», - отметила начальник отдела систем менеджмента и стандартизации ММЗ1.

По словам специалиста, разумный срок хранения вскрытой упаковки молока ограничивается парой суток – не более 24-48 часов при соблюдении температурного режима .

Фото: ММЗ1

Впрочем, чтобы не рисковать собственным здоровьем, специалисты Минского молочного завода №1 посоветовали покупателям заранее продумывать, для каких целей вы покупаете молоко. Если вам просто захотелось выпить стаканчик молока, разумнее взять маленькую упаковку, а если запланировали напечь блинчиков на все выходные – взять упаковку объёмом побольше.

«Современная полка в магазине предлагает любой граммаж товара для разного потребителя – от 200 мл до 2 литров. Человек вправе выбирать: если он не может выпить за раз 500 мл, может взять 200 мл», - дала практичный совет покупателям Наталья Колядич.

Кстати, ставить эксперименты со скисшим молоком на Минском молочном заводе №1 не рекомендовали. По словам специалистов, ни настоящей простокваши, ни правильного творога из магазинного молока всё равно не получится.