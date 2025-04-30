"Шанс увеличивается" — Психиатр назвал 3 самых распространенных расстройства среди белорусов

Опубликовано: 30.04.2025 10:29 , Обновлено: 02.05.2025

По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия привела к резкому росту психических заболеваний. Их число увеличилось на 25%. Болезни, смерть близких, финансовые проблемы — все это сказалось на моральном состоянии людей по всему миру. Журналистка Telegraf.news поговорила с брестским экспертом о самых частых жалобах белорусов в кабинете психиатра и узнала о тройке наиболее популярных "болезней головы".

[info_b] Роман Карпович - психиатр-нарколог Брестского областного психоневрологического диспансера. Работает в стационаре острого отделения.

Учился в Гродненском государственном медицинском университете на Медико-психологическом факультете.

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Шизофрения

Уверены, многих это шокирует, но первенство психических заболеваний среди белорусов занимает шизофрения, констатировал Роман Карпович. По его словам, есть множество теорий ее появления.

“Одна из самых актуальных - наследственная. У человека, страдающего данным психическим расстройством, шанс передачи его из поколения в поколение увеличивается”, - признал доктор.

[info_b] Шизофрения - психическое расстройство, наиболее частыми проявлениями которого являются слуховые псевдогаллюцинации, конфабуляции (ложные воспоминания), параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.[/info_b]

Фото иллюстрационное

Что может спровоцировать шизофрению?

Психиатр-нарколог Брестского областного психоневрологического диспансера назвал 3 основные причины:

значительный стрессовый фактор;

изменение условий жизни и ее характера;

травмы.

Хотя, по мнению врача, предпосылок может быть множество. Интересно, есть ли склонность по гендеру и возрасту?

“По статистике, таким заболеванием в равной доле страдают мужчины и женщины . Однако для мужчин характерно более раннее начало - в 18-25 лет . Тогда как женщины сильнее ему подвержены в 25-30 лет ”, - отметил специалист.

Он также напомнил, что “шизофрения — это хроническое психическое расстройство, характеризующееся сочетанием как продуктивной, так и негативной симптоматики вместе с поведенческими и когнитивными нарушениями”.

Под продуктивными проявлениями врач имел в виду бред и галлюцинации, а к негативным он отнес абулию (отсутствие воли), алогию (бедность речи), апатию, социальную и эмоциональную отрешенность.

Фото иллюстрационное

Депрессия

По заявлению брестского психиатра, это тоже “довольно популярный диагноз” среди белорусского населения. Однако каждый “трактует его по-своему и мало кто понимает суть”.

[info_b] Депрессия представляет собой разновидность расстройств настроения. Оно угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное. В некоторых случаях депрессия может быть нормальной временной реакцией на жизненные события: например, потерю близкого человека, являться симптомом соматических заболеваний или побочным эффектом некоторых препаратов. Поддается лечению, но нередко оказывается резистентным - сопровождается сопротивлением организма. [/info_b]

“Данное патологическое состояние характеризуется отсутствием настроения , отчетливым снижением интересов или удовольствия от деятельности, которая раньше приносила радость, у человека нет энергии , зато есть повышенная утомляемость . Это триада основных симптомов, которые должны сопровождать не менее 2 недель” , - прокомментировал эксперт.

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Он также перечислил дополнительные тревожные сигналы при депрессии:

нарушение сна и аппетита; снижение самооценки; чувство виновности; потеря веса и другое.

Суицидальные наклонности

Замыкают тройку дети и подростки, которые, по наблюдению белорусского психиатра-нарколога, наиболее подвержены суицидальным наклонностям. Хотя, по его же признанию, с подобным запросом обращаются белорусы всех возрастов. Это, как правило, проявляется расстройством поведения и эмоций.

“Начинается все с 11-12 лет. Но в основном в данную категорию пациентов попадают ребята 13 лет и старше”, - вынужден признать Роман Карпович.

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Что еще хуже, по словам доктора, в последнее время наблюдается беспрецедентный рост подобной проблемы.

При этом врач сделал важную оговорку о том, что стоит отличать два разных понятия: суицидальное поведение и суицид. Если первое - это действия разрушительного характера, направленные против себя (например, нанесение увечий), то второе - намеренное лишение себя жизни.

Подробнее о данной негативной тенденции Telegraf.news писал в предыдущем материале.

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Откуда берутся психические заболевания?

В заключение психиатр-нарколог Роман Карпович озвучил, что “от любого психического заболевания никто не застрахован”.

“Оно может возникнуть из-за каких угодно расстройств и адаптаций, потери хорошей работы и должности, изменения социального статуса, частых конфликтов, в ходе которых у человека появляются тревожность и напряженность”, - конкретизировал врач.

И прояснил: ” Человек начинает не справляться со своими обычными обязанностями - это один из главных тревожных признаков, что он не в норме и надо что-то делать. А именно, обращаться к специалисту”.

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“Беседа пациента и врача немаловажна, чтобы понять, что происходит. Это помогает и самому пациенту лучше осознать, что он чувствует. Тогда и решается, достаточно ли ему просто пройти коррекцию у психотерапевта или попринимать антидепрессанты либо противотревожные препараты, чтобы стало проще и человек смог дальше идти по жизни”, - подытожил Роман Карпович.

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