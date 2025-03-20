"Пол имеет значение, но..." — Психиатр рассказал, кто из белорусов чаще страдает паническими атаками. Как справиться самим?
Панические атаки — настоящий бич современного мира, где тревога и стресс стали постоянными спутниками жизни. И если раньше это явление казалось уделом взрослых, сегодня от него страдают даже дети. Бытует мнение, что женщины сталкиваются с паническими атаками чаще мужчин. Но так ли это на самом деле? Психиатр из Бреста Роман Карпович помог журналистам Telegraf.news разобраться в этом вопросе, а также объяснил, как отличить паническую атаку от обычной тревоги и что делать, чтобы справиться с ней самостоятельно.
[info_b] Роман Карпович - психиатр-нарколог Брестского областного психоневрологического диспансера. Работает в стационаре острого отделения.
Учился в Гродненском государственном медицинском университете на Медико-психологическом факультете.
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Врач сразу отметил, что нужно разграничивать понятия панической атаки (ПА) и повышенной тревожности. Потому что многие их путают, трактуют неправильно и нередко выдают одно за другое.
[info_b]Паническая атака - недолгий, но очень внезапный и мучительный приступ тревоги. Сопровождается сердцебиением, чувством удушья, болью в груди, головокружением, диареей, тошнотой и другими симптомами. Панические атаки не смертельны и не могут привести к опасным заболеваниям, но способны серьезно повлиять на качество жизни. Например, сделать поездки на общественном транспорте или походы в магазин невыносимыми. [/info_b]
“Пациенты часто говорят: “У меня случаются панические атаки”. Хотя это даже близко не то. Может быть просто чувство сильной тревоги, а люди уже воспринимают это панической атакой”, - удивил доктор.
Как отличить паническую атаку от обычной тревоги?
Чтобы понять, чем же они все-таки отличаются, психиатр подчеркнул, что в обоих случаях негативное нашествие сопровождается волнением и проявлениями вегетативной системы . Роман Карпович посоветовал обратить внимание на:
- кратность;
- время приступа;
- силу тревоги;
- интенсивность собственных чувств.
“Сама паническая атака появляется непредсказуемо без связи со специфическими ситуациями, конкретными объектами, физическим состоянием и опасными для жизни явлениями. Но чаще всего человек испытывает в этот момент чувство страха за свою жизнь. Ему кажется, что он сейчас умрет, потеряет контроль, сойдет с ума. Так же характерна вегетативная и психическая симптоматика”, - объяснил брестский психиатр-нарколог.
Он акцентировал, что приступ ПА всегда внезапный и кратковременный - начинается и заканчивается за несколько минут - и никогда не нарастает продолжительное время. А также призвал обращаться по таким вопросам к специалистам.
“Начинается чувство очень-очень сильной тревоги. Появляются невыносимые ощущения. Человек испытывает истинный страх или дискомфорт. Ему максимально трудно что-то сделать, пока паническая атака не пройдет ”, - описал Роман Ростиславович.
Чем сопровождается паническая атака?
- чувством сердцебиения - тахикардией;
- учащенным пульсом;
- интенсивной потливостью;
- приступом удушья;
- проявлением ЖКТ: дискомфортом и болями, диареей, метеоризмом;
- сухостью во рту;
- комком в горле;
- дрожанием или тремором;
- другими проявлениями.
“Пол имеет значение, но…”
При этом специалист сделал примечательную оговорку, что “белорусы с ПА - не самая большая категория пациентов в психиатрических кабинетах и встречаются не так часто, как многие думают”.
Узнали у врача и насчет мнения, будто женщины больше [подвержены](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3135672/#:~:text=Prevalence%20rates%20were%20also%20higher,specific%20phobia%20(15.7%25%20vs.) паническим атакам.
“Пол, конечно, имеет значение. По статистике, женщины чаще подвержены ПА. Но, мужчины также склонны к ним. И сейчас намного актуальнее, что именно они стали больше обращаться”, - ошарашил психиатр-нарколог.
Как справиться с панической атакой самостоятельно?
Врач психиатр-нарколог дал два дельных совета, которые помогут быстрее побороть проблему. Он считает, что именно дыхательная гимнастика - самый рабочий инструмент в данном вопросе.
“Будьте готовы к тому, что в момент панической атаки окажется тяжело что-либо выполнять. Но постепенно упражнения помогут восстановить дыхание, сердцебиение и успокоиться”, - обнадежил доктор.
А чтобы панические атаки настигали гораздо реже, эксперт заострил внимание на том, что “первоочередно нужно по-максимуму ограничить себя от стрессовых ситуаций , которые могут их спровоцировать”. Нередко в помощь идет прием медикаментов и психокоррекция - работа с психотерапевтом.
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