Минские эпидемиологи посоветовали ошпаривать кипятком эти фрукты и овощи. А какие ещё и уксусом?

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Опубликовано: 15.07.2025 12:21 , Обновлено: 12.08.2025

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии опубликовали подробную инструкцию по мытью плодоовощной продукции. В ней содержатся как общие рекомендации, так и конкретные советы для разных видов овощей, ягод и фруктов.

Прежде всего, как напомнили эпидемиологи, необходимо соблюдать базовые правила:

Тщательно мыть руки перед приготовлением пищи.

руки перед приготовлением пищи. Хранить овощи, фрукты и зелень отдельно от готовых продуктов (сыр, хлеб и т. д.), чтобы избежать перекрёстного загрязнения.

овощи, фрукты и зелень отдельно от готовых продуктов (сыр, хлеб и т. д.), чтобы избежать перекрёстного загрязнения. Удалять все повреждённые или подгнившие части плодов.

Как правильно мыть?

В зависимости от вида продукции, специалисты рекомендуют разные подходы к её мытью.

Корнеплоды (картофель, морковь, свёкла): Сначала очистить от земли, после чего тщательно обработать щёткой под проточной водой.

(картофель, морковь, свёкла): Сначала очистить от земли, после чего тщательно обработать щёткой под проточной водой. Капуста (белокочанная, цветная, брокколи): У белокочанной капусты необходимо удалить верхние листья. Цветную капусту и брокколи следует разобрать на соцветия. После этого их рекомендуется ошпарить кипятком.

(белокочанная, цветная, брокколи): У белокочанной капусты необходимо удалить верхние листья. Цветную капусту и брокколи следует разобрать на соцветия. После этого их рекомендуется ошпарить кипятком. Зелень (укроп, петрушка, лук): Следует перебрать, удалив повреждённые листья, замочить в холодной воде, а затем промыть под проточной.

(укроп, петрушка, лук): Следует перебрать, удалив повреждённые листья, замочить в холодной воде, а затем промыть под проточной. Ягоды (клубника, малина): Промывать в дуршлаге под струёй проточной воды либо несколько раз опускать в ёмкость с чистой холодной водой.

(клубника, малина): Промывать в дуршлаге под струёй проточной воды либо несколько раз опускать в ёмкость с чистой холодной водой. Арбузы и дыни : Перед нарезкой их необходимо тщательно вымыть под проточной водой с мылом.

Что обрабатывать уксусом и солью?

Для овощей и ягод, которые употребляются в пищу в сыром виде , специалисты посоветовали применять дополнительную обработку для дезинфекции.

Их рекомендуется на 10 минут поместить в 3%-й раствор уксусной кислоты или в 10%-й раствор поваренной соли, после чего тщательно ополоснуть проточной водой.

«Съесть как можно быстрее»

В ведомстве также добавили, что вымытые овощи и фрукты надо «съесть как можно быстрее». По их словам, во время мытья кожура плодов, особенно нежных, повреждается, что уменьшает срок их хранения.

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