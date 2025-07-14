Санэпидемиологи предупредили белорусов об опасности "эффекта помидора". Это что такое?

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Опубликовано: 14.07.2025 16:34 , Обновлено: 14.07.2025

Официальный ТГ-канал Гомельского городского ЦГЭ обратил внимание белорусвюоы на психологическое явление, которое может мешать людям воспринимать новую информацию. Речь шла о так называемом "эффекте помидора".

[inf] “Эффект помидора” — психологический феномен, при котором человек подсознательно отвергает новую информацию, если она не соответствует его взглядам. При этом прежние убеждения могут становиться ещё сильнее.

Название эффекта связано с реальными событиями начала XIX века. В то время в Северной Америке томаты считались ядовитыми и выращивались лишь как декоративные растения. Согласно легенде, в 1820 году некий храбрец на глазах у публики съел множество помидоров и остался жив. Этот случай помог изменить отношение к помидорам, который впоследствии стал популярен во всём мире. [/inf]

Почему наш мозг часто отвергает неизвестное?

По словам гомельских экспертов, этот феномен объясняется несколькими причинами:

Стремление к внутренней согласованности — новая информация вызывает когнитивный диссонанс (психологический дискомфорт от противоречия между знаниями и убеждениями);

(психологический дискомфорт от противоречия между знаниями и убеждениями); Эмоциональная привязанность к своим взглядам, которые становятся частью личности;

Влияние социального окружения — желание соответствовать мнению группы.

“Эффект помидора способствует формированию информационных пузырей, когда люди общаются только с теми, кто разделяет их убеждения”, — сообщили в Гомельском ЦГЭ.

Там также напомнили, что формирование “информационных пузырей” и ограничение мышления и способности объективно оценивать данные мешает процессу усвоения новых знаний. А это, в свою очередь, вызывает проблемы с развитием критического мышления .

При этом особенно ярко эффект проявляется в медицине — пациенты иногда отказываются от эффективных методов лечения, если они кажутся им слишком необычными.

Как преодолеть “эффект помидора”?

“Помните, что изменение мнения — это признак интеллектуальной зрелости, а не слабости”, — заявили в Гомельскос ЦГЭ.

Специалисты подчеркнули, что осознание существования “эффекта помидора” — первый важный шаг к более гибкому и открытому мышлению.