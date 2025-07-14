Санэпидемслужба рекомендовала белорусам "не пробовать песок на вкус". С чего вдруг?

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Опубликовано: 14.07.2025 10:38 , Обновлено: 14.07.2025

Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии обратился к белорусам с просьбой правильно вести себя во время отдыха на пляже у рек и озер страны. Естественно, в первую очередь он акцентировал внимание отдыхающих на том, как следить за детьми.

Там попросили “ни на секунду не оставлять” детей без присмотра – даже если они уверенно плавают или играют на мелководье.

А ещё рекомендовали избегать надувных матрасов и кругов на глубине, так как те могут “перевернуться или унести ребёнка течением”.

Рекомендации по безопасности и здоровью на пляже

А что касается опасений за здоровье детей, то гомельская санэпидемслужба (санитарно-эпидемиологическая служба) попросила:

Наносить солнцезащитный крем (SPF 30-50) каждые 2 часа и после купания.

Надевать панаму или кепку и солнцезащитные очки.

Избегать прямого солнца с 11:00 до 16:00 – в это время высок риск ожогов.

А ещё не разрешать детям “пробовать песок на вкус”, так как он может содержать бактерии.

Ранее Telegraf.news писал, что перед тем как идти на пляж на солнышко, лучше избегать употребления некоторых продуктов. Фотосенсибилизация — это реакция кожи на солнечный свет, которая может быть вызвана некоторыми химическими веществами, содержащимися в лекарствах, косметике и продуктах питания.

Ее можно распознать по сыпи, покраснению или волдырям. Однако, безусловно, лучше предотвратить появление. Собрали продукты, которые могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Не ешьте эти продукты перед тем, как идти загорать. Иначе сыпь и покраснения гарантированы