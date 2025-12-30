С какими блюдами можно выпить алкоголь в новогоднюю ночь? Диетолог назвала самые безопасные сочетания

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Опубликовано: 30.12.2025 16:20 , Обновлено: 30.12.2025

Знаете этот "лайфхак", что согласно которому алкоголь лучше пить с жирной и тяжелой пищей? Якобы если съесть бутербродик со сливочным маслицем перед обильными возлияниями, не опьянеешь и будешь чувствовать себя огурцом на фоне остальных участников праздничного застолья? Может, этот фокус и отложит опьянение, но ваша печень точно не скажет вам за это спасибо, заявила клинический диетолог Зузанна Вела. И предложила более безопасные для организма сочетания алкоголя для грядущего Нового года.

Разумеется, ни один серьёзный медик в здравом уме не станет рекомендовать алкоголь в любом сочетании. Не стала этого делать и Зузанна Вела, клинический диетолог из клиники Be Diet Catering. Самым здоровым выбором она назвала воздержание от алкоголя в принципе.

Однако, в интервью порталу Medonet специалист назвала, какие сочетания алкоголя с едой считает меньшим из зол. Ведь на полный отказ алкоголя в праздники идут совсем немногие, так что важно, чтобы люди хотя бы понимали, какие продукты следует ограничить, если уж они решили отметить праздник “по-взрослому”.

[inf]Зузанна Вела — клинический диетолог в компании Be Diet Catering, специализирующейся на здоровом питании. Имеет степень бакалавра диетологии Познанского университета естественных наук, степень магистра Варшавского медицинского университета и прошла многочисленные курсы по заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Специализируется на диетах для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, вегетарианских и веганских диетах, а также психодиетологии.[/inf]

Жирная еда + алкоголь? Точно нет

Широко распространённое мнение о том, что алкоголь лучше закусывать чем-нибудь жирненьким, Вела назвала не более чем мифом, причём довольно опасным для здоровья. В первую очередь потому, что алкоголь сам по себе - весьма высококалориен, но этот факт мало кто учитывает.

“Помните, что если мы добавим к алкоголю, который и так богат калориями, обильную еду, количество калорий, поступающих в организм, значительно увеличится. Избыток калорий всегда способствует накоплению жира”, — предупредила о скрытой опасности диетолог.

[inf]Калорийность алкоголя повышается по мере повышения его градуса. Дополнительные калории накидывают сахар и различные добавки в составе (сиропы, соки, ликеры, если речь идёт о коктейлях. Вот примерная калорийность самых популярных видов алкогольных напитков (в расчёте на 100 мл):

светлое пиво ~60-70 ккал;

тёмное пиво ~100 ккал;

сухое вино ~70-80 ккал;

полусладкое/сладкое вино ~ 100-170 ккал;

шампанское (полусладкое) ~90 ккал;

алкоголь крепостью 40% (водка, джин, коньяк, ром, виски) – 220-240 ккал;

сладкие ликеры/коктейли: свыше 300 ккал, в зависимости от состава.[/inf]

При этом алкоголь, как показали многие исследования, замедляет метаболизм и процесс сжигания жиров, поскольку все силы организма в первую очередь бросаются на нейтрализацию самого алкоголя, как первостепенного источника энергии. Более того, алкоголь подстёгивает аппетит, а это в расслабленной обстановке праздника способствует перееданию.

Чем тогда закусывать?

Зузанна Вела посоветовала тем, кто решится отметить Новый год бокальчиком-другим вина или другого алкогольного напитка, выбирать более лёгкую еду и закуски.

“Например, салат, жареные овощи с йогуртовым соусом или пареное мясо или рыба с крупами и овощами. Худший вариант — сочетать алкоголь с тяжелыми блюдами, такими как жареное мясо, бобовые, пицца или паста с сыром и высококалорийным соусом”, - пояснила специалист.

Прежде чем мы начнем анализировать, почему вам категорически не следует употреблять алкоголь , важно подчеркнуть, что самый здоровый выбор — это просто воздержание. Отказ от алкоголя всегда принесет нам пользу. Это особенно важно в инфекционный сезон, то есть осенью и зимой.

Кстати, другой врач, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова, предложила отказаться от такой традиционной для новогоднего стола закуски, как бутерброды с красной икрой. Ну, или хотя бы модифицировать классический рецепт, который специалист назвала “тройным ударом” по печени и поджелудочной.

Врач предложила модифицировать бутерброды с икрой, чтобы избежать «тройного удара» в новогоднюю ночь