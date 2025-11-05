Россиянам посоветовали не пользоваться туалетной бумагой. Что взамен?

Опубликовано: 05.11.2025 14:03 , Обновлено: 05.11.2025

Сразу несколько российских врачей посоветовали отказаться от использования туалетной бумаги. Какую опасность может таить в себе это привычное средство гигиены и чем её предложили заменить медики?

Отказаться от использования туалетной бумаги на этот раз предложил автор тематического канала «Злой доктор Филатов». На вопрос подписчика о том, какому виду туалетной бумаги отдать предпочтение - традиционной или влажной, которая появилась на прилавках магазинов сравнительно недавно, автор канала предложил вообще от неё отказаться.

Вместо неё специалист рекомендовал пользоваться гигиеническим душем всякий раз после посещения туалета.

“Но если выбирать из вышеперечисленных, то влажная туалетная бумага гораздо практичнее, так как имеет меньшую поверхность трения и более чисто обрабатывает”, - сделал оговорку автор канала.

Это далеко не первый раз, когда россиян призывают перейти от использования традиционной туалетной бумаги к подмываниям. Такой же совет ранее дал популярный “телевизионный” доктор Александр Мясников в своей программе «О самом главном» на телеканале «Россия». Врач пояснил, что отказ от туалетной бумаги в пользу гигиенического душа может снизить риск развития геморроя.

В свою очередь главный внештатный специалист Алтайского края по колопроктологии Дмитрий Шаляпин, врач с 17-летним стажем, в интервью российскому изданию “АиФ” ранее объяснял, что у людей с проблемами с прямой кишкой при плохой гигиене с использованием туалетной бумаги может развиться дерматит или другое воспаление. Поэтому после туалета специалист, как и его коллеги, рекомендовал подмываться теплой водой и аккуратно вытираться полотенцем.

[inf]Научных исследований, доказывающих прямую связь между использованием туалетной бумаги и развитием геморроя, на сегодняшний день нет. Однако пациентам с диагностированным геморроем врачи, действительно, не рекомендуют использовать обычную туалетную бумагу. Бумага, будучи достаточно грубым материалом, может травмировать и так воспаленную и чувствительную при геморрое кожу вокруг анального отверстия, что может усугубить течение заболевания.[/inf]

В свою очередь российский колопроктолог, онколог Дмитрий Масленников в комментарии порталу Lenta.ru отметил, что проблемы могут возникнуть и у людей с чувствительной кожей. Раздражения и аллергии у них могут спровоцировать ароматизаторы, отдушки и красители, которые нередко добавляют в туалетную бумагу.

Кстати, Масленников также предостерёг от использования обычных влажных салфеток вместо специальной влажной бумаги. Они, по словам специалиста, часто содержат ароматизаторы, спиртовые растворы и другие агрессивные обеззараживающие компоненты, которые точно не пойдут на пользу коже человека в чувствительных местах.

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