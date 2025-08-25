«Не знал, что это проблема» - Жлобинский водоканал показал, почему нельзя выбрасывать влажные салфетки в унитаз

🎥 Видео

Опубликовано: 25.08.2025 16:27 , Обновлено: 25.08.2025

Сотрудница Жлобинского водоканала выложила в TikTok видео, наглядно показав, почему нельзя выбрасывать в унитаз одноразовые влажные салфетки, а также средства личной гигиены и детские подгузники. Судя по комментариям, многие просто не задумывались об этом вопросе, который на предприятии назвали "бедой бедовой".

Видео сотрудница Жлобинского водоканала записала у приёмной камеры канализационной системы, куда попадают все стоковые воды 76-тысячного города. Женщина продемонстрировала железную решётку, которая задерживает весь бытовой мусор, опрометчиво выброшенный в унитаз. Если речь идёт о предметах, сделанных из материалов, не растворяющихся в воде, все они окажутся в итоге на этой самой решётке. И это в лучшем случае. В худшем - они не покинут пределов вашей квартиры и попросту забьют унитаз.

В результате эту часть системы сотрудникам водоканала приходится регулярно чистить в ручную. Иначе происходят “забои” канализационной сети, а порой эти самые не растворившиеся в воде влажные салфетки попадают в насосную систему, выводя оборудование из строя. Именно этот предмет личной гигиены автор видео назвала настоящей “катастрофой” для водоканала.

Однако, судя по комментариям, для некоторых стало сюрпризом, что такой привычный предмет, который сегодня есть практически в каждом туалете, может доставлять серьёзные неприятности коммунальщикам. Если по поводу прокладок и памперсов у большинства вопросов не возникло, то с салфетками ситуация несколько иначе. Некоторые наивно полагали, что смывать влажные салфетки в унитаз, как обычную бумагу - абсолютно нормально и естественно.

“Всегда смываю влажные салфетки - не знал что это проблема”, - написал один из зрителей.

“Всё подряд бросаю”, - беспечно написал другой.

Многие осудили такую беспечность, отметив, что на всех салфетках, прокладках, памперсах и прочих средствах личной гигиены сейчас есть маркировка, что выбрасывать в канализацию их нельзя.

[inf]Дело в том, что влажные салфетки, в отличие от туалетной бумаги, изготавливаются, как правило, из синтетического материала (чаще всего используется полиэстер или полипропилен), пропитанного специальным раствором. То есть по сути это пластик, который не растворяется в воде. [/inf]

“У меня своя канализация в частном доме, состоит из трёх колодцев, и так как она моя, вся семья никогда не кинет туда даже биоразлагаемую бумагу. А у людей все, что не свое, значит можно гадить. Печально”, - заметил один из комментаторов.

Другие внесли рациональные предложения, как исправить ситуацию:

“Нужно по телевизору показывать вместо рекламы”, - предложил запустить массированную агиткампанию один зритель.

“Нужно писать объявления на каждом доме, и указать, что ремонт насосов - за счёт жильцов дома”, - предложил пойти по пути запугивания другой.

“У нас в школе проводили экскурсию на очистные сооружения, так на всю жизнь запомнила правила пользования канализацией”, - поделилась своим личным опытом, сработавшим на все 100% ещё одна зрительница.

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Совмин Беларуси пообещал перерабатывать до 90% отходов. В каком году?