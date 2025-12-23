Россиян предупредили о скрытой опасности живых ёлок. Почему и белорусам стоит выдержать сутки на балконе?

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Опубликовано: 23.12.2025 14:55 , Обновлено: 23.12.2025

Россиян предупредили о скрытой опасности, которую потенциально могут нести в себе живые новогодние ёлки. Для того, чтобы уберечь себя от неё, специалисты рекомендуют не торопиться с украшением свежекупленной лесной красавицы и не заносить её сразу же в дом, а выдержать сутки на балконе. Белорусам тоже стоит последовать этому совету, причём причин тому сразу несколько.

Потенциальную опасность при покупке могут представлять так называемые “ёлочные” клещи. Собственно говоря клещи - самые что ни на есть обычные. Те самые, что переносят целый ряд опасных и даже потенциально смертельных инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит или боррелиоз (болезнь Лайма).

По данным российского Telegram-канала Baza, лесные паразиты просто-таки “атакуют” квартиры россиян в центральных регионах России. Там, как и в Беларуси, в этом году выдался аномально тёплый декабрь, из-за чего хвойные клещи, предположительно, начали выходить из спячки раньше обычного. Утверждается, что из‑за того, что в этом сезоне сильных морозов до сих пор не было, снега тоже нет, клещи начали выбираться из-под опавшей хвои и мха и перебираться на хвойные деревья. Попадая в тёплые квартиры, насекомые окончательно оживают и начинают расползаться, ища нового “хозяина”.

Baza опубликовала несколько фотографий, которыми поделились её подписчики, на которых видна “массовая миграция” клещей, которые, как утверждаются, “нелегалами” въехали в квартиру на ёлке.













Надуманная или реальная угроза?

Впрочем, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) считает такой сценарий маловероятным. Комментарий ведомства опубликовало информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости». Там посчитали угрозу “новогодних” клещей надуманной, поскольку хвойные деревья - не самое излюбленное место укрытия для клещей.

Чаще всего эти насекомые укрываются на зимовку в лесную подстилку и зарываются в верхний слой почвы. В крайних случаях клещи могут укрыться в рыхлой коре старой ели, но это скорее исключение. А поскольку на Новый год срубают, как правило, молодые деревца, риск принести клеща с ёлочного базара в Роспотребнадзоре оценили как крайне маловероятный.

Хотя в ведомстве признали, что с новогодним деревом в дом, действительно, могут попасть некоторые насекомые и членистоногие.

“Но для человека они не опасны и не выживут из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи” - успокоили специалисты.

Впрочем, не все специалисты придерживаются такого мнения. Так, профессор Игорь Гламаздин, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета «РОСБИОТЕХ» в комментарии порталу 360.ru заявил, что нынешняя мягкая зима позволили клещам оставаться активными и фактически не впадать в спячку вовсе.

[inf]Кстати, об этом в середине декабря предупреждали и белорусские грибники, которые не закрыли сезон до сих пор. Многие из тех, кто делится своими грибными видеоотчётами в соцсетях, отмечали, что сталкивались к клещами, несмотря на то, что наступила календарная зима, поэтому призывали не отказываться от противоклещевой обработки перед походом в лес.[/inf]

По данным 360.ru, случаи атак “елочных” клещей в этом аномальном сезоне были зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По словам Гламаздина, при плюсовых температурах, клещи остаются подвижными и вполне могут закрепиться на древесине и хвое ёлки или сосны. Попадая в квартиру, с комфортной для них температурой в +20…+25 градусов, они оживают и могут атаковать как самого человека, так и кошку или собаку.

Как защититься от “ёлочных” клещей?

Если вы не хотите проверять на себе, кто же из вполне авторитетных специалистов прав, лучше перестраховаться. Тем более, что для этого вовсе не нужно совсем отказываться от живой ёлки. Достаточно пары простых профилактических процедур.

Во-первых, перед тем, как внести ёлку в дом, её следует хорошенько, энергично встряхнуть на улице. Так большинство насекомых-”нелегалов”, скорее всего, упадут и останутся на улице, а не проникнут в ваше жилище.

Во-вторых, купив новогоднюю ель на базаре или в лесхозе, не стоит торопиться и сразу же по приходу домой начинать её украшать. Лучше всего оставить её на сутки на балконе или другом изолированном от вашего жилья и хорошо проветриваемом месте.

Кстати, такой же совет - выдержать новогоднее дерево после покупки на балконе - дают и специалисты по декору. Это пойдёт дереву на пользу с точки зрения “акклиматизации” - так перепад температур для дерева не будет слишком резким и ёлка, как утверждают эксперты, дольше простоит свежей и зелёной, а её хвоя не опадёт уже через неделю.

А когда именно лучше всего устанавливать новогоднюю ёлку дома? Какой-то универсальной, “правильной” даты, разумеется, не существует. Однако у экспертов, изучающих рождественские и новогодние традиции на профессиональном уровне, всё же есть “официальная” версия.

Когда лучше устанавливать новогоднюю ёлку дома? Эксперты назвали два ключевых условия