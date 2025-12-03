Россия ограничила поставки говядины двух белорусских предприятий

Опубликовано: 03.12.2025 08:23 , Обновлено: 03.12.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ограничила поставки говядины с двух белорусских предприятий из-за повторно выявленных нарушений. Продукцию ещё четырёх компаний поставили на усиленный лабораторный контроль. Узнали, что не устроило российских проверяющих в проверенных партиях белорусского мяса, консервов и молочки.

Временные ограничения на поставки говядины введены для Гомельского мясокомбината и известного ОАО «Александрийское» (а точнее - их колбасного цеха по производству мясопродуктов и колбасных изделий). В продукции обоих предприятий, как заявили в Россельхознадзоре, повторно обнаруживают бактерий группы кишечной палочки. Поставки говядины с этих предприятий в Россию официально ограничили с 4 декабря .

[inf]Бактерии группы кишечной палочки способны спровоцировать у человека острые кишечные инфекции. Само загрязнение мясной продукции кишечной палочкой, по словам специалистов, возможно на разных этапах производства, как на этапе обработки мясного продукта, так и при транспортировке готового товара. Наличие этих бактерий, как правило, свидетельствует о возможном нарушении санитарных норм.[/inf]

Аналогичное нарушение российские проверяющие зафиксировали и для готовых мясных изделий Гродненского мясокомбината. Однако, поскольку это первый случай для этого предприятия, его поставки не ограничили, а лишь решили за ней более тщательно следить в ближайшее время.

Взять на усиленный лабораторный контроль Россельхознадзор также потребовал от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси и ещё три белорусских компании:

ОАО «Гамма вкуса» – из-за следов тулатромицина (антибиотика, широко применяемого в ветеринарии) в мясных консервах;

ОАО «Милкавита» – из-за превышения содержания дрожжей в твороге;

ООО «Мясокомбинат Элит» – из-за превышение КМАФАнМ в говядине.

[inf]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Превышение допустимого показателя КМАФАнМ может говорить о нарушениях в процессе производства, хранения или транспортировки продукта. По сути, это говорит о том, что продукт уже начал портиться, а следовательно может привести к пищевому отравлению при его употреблении.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что людям необходимо сократить потребление мяса и сахара вдвое и есть вдвое больше фруктов и овощей. По крайней мере так утверждают авторы Eat-Lancet, самого важного международного доклада о питании. “Без быстрой трансформации продовольственных систем Земле грозит катастрофа”, - категорично заявили авторы. Посмотрели, сколько мяса они “разрешили” есть, чтобы спасти планету от неминуемой гибели.

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