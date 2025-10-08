Учёные подсчитали, сколько мяса нужно есть, чтобы спасти планету от надвигающейся катастрофы

Опубликовано: 08.10.2025 08:58 , Обновлено: 08.10.2025

Людям необходимо сократить потребление мяса и сахара вдвое и есть вдвое больше фруктов и овощей, утверждают авторы Eat-Lancet, самого важного международного доклада о питании. "Без быстрой трансформации продовольственных систем Земле грозит катастрофа", - категорично заявили авторы. Посмотрели, сколько мяса они "разрешили" есть, чтобы спасти планету от неминуемой гибели.

Даже если с завтрашнего дня все страны разом прекратят сжигать уголь, нефть и газ, того, что мы едим, всё равно будет достаточно, чтобы средняя температура планеты поднялась более чем на 1,5 градуса Цельсия. Это критическая отметка глобального потепления, общепринятая в современном научном сообществе. Такое суровое предупреждение вынесла комиссия EAT-Lancet, состоящая из более чем 70 ведущих учёных с шести континентов.

[inf] EAT-Lancet - это глобальная междисциплинарная группа ведущих мировых исследователей, специалистов в области питания, здравоохранения, сельского хозяйства, устойчивого развития, которые продвигают идею создания здоровых, устойчивых и справедливых продовольственных систем во всех странах.[/inf]

На днях комиссия EAT-Lancet опубликовала свой обновлённый отчёт (предыдущий вышел в 20219 году), в котором привела самую полную на сегодняшний день оценку того, как пищевые привычки человека дестабилизируют климат планеты.

По подсчётам авторов отчёта, почти треть мировых выбросов парниковых газов приходится не на тяжёлую промышленность, а на производство продуктов питания. Исследователи обратили внимание на три ключевых проблемных момента, связанных с производством продуктов питания, которые негативно влияют на климат:

метан, который выделяет в процессе жизнедеятельности крупно-рогатый скот,

последствия вырубки лесов, которую активно проводят некоторые страны, чтобы обеспечить посевные площади под кормовую базу для сельскохозяйственных животных,

использование ископаемого топлива для производства удобрений.

“Будьте готовы к новым засухам, наводнениям и опасным для жизни заболеваниям”

По мнению учёных, то, как мы производим продукты питания, имеет решающее значение для здоровья планеты. На конференции в Стокгольме, где проходила презентация нового отчёта, опубликованного престижным научным журналом Lancet, исследователи предупредили о риске “планетарного кризиса”. Они считают, что миру необходимо срочно изменить способы производства продуктов питания и свой рацион питания в целом, поскольку нынешняя продовольственная система приводит к резкому сокращению биоразнообразия планеты, вырубке лесов и потере природных ресурсов сельскохозяйственных угодий.

“На наших глазах разворачивается планетарный кризис. Будьте готовы к новым засухам, наводнениям, волнам тепла и опасным для жизни заболеваниям, что создаёт угрозу продовольственным запасам во всём мире”, — выступил с предостережением Йохан Рокстрём, шведский учёный, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии и эксперт в области изучения планетарных границ.

[inf] Планетарные границы — это 16 различных экологических систем, выделенные исследователями EAT-Lancet по всему миру, от Арктики до тропических лесов Амазонки и коралловых рифов, которые могут пострадать в результате неустойчивого агропродовольственного производства. Эти системы тесно связаны с климатом Земли и его изменением под влиянием деятельности человека.[/inf]

Сколько мяса в неделю можно есть?

Отталкиваясь от планетарных границ, учёные разработали чёткие рекомендации по питанию, ориентированные на планету. Их на презентации нового отчёта представил Уолтер Уиллетт, профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения и профессор медицины Гарвардской медицинской школы. Ключевые рекомендации кажутся знакомыми: пять порций овощей в день и растительные источники белка, такие как орехи и бобовые .

“Один гамбургер в неделю. Две порции птицы в неделю. Красное мясо не очень полезно, но если вам нравится, можете себе это позволить”, — озвучил конкретные рекомендации профессор Уиллетт.

Он посоветовал людям придерживаться правила 1+1 .

“Если мы хотим потреблять животные источники белка, нам следует съедать примерно одну порцию молочных продуктов в день и одну порцию других источников животного белка, например, рыбы, в один день, немного птицы в другой. Но не следует съедать больше одной порции красного мяса в неделю ”, — пояснил учёный.

Он подчеркнул, что эксперты проанализировали рацион питания по всему миру, и пришли к выводу, что несмотря на огромное разнообразие, в рационе большинства стран не хватает овощей и фруктов . Практически во всех странах наблюдается дефицит питательных веществ и молочных продуктов, а потребление красного мяса в Европе и Северной Америке значительно выше, чем в других регионах.

При этом профессор Уиллетт подчеркнул, что каждый шаг к более здоровому питанию неразрывно связан со снижением смертности.

“Если бы мир перешёл на эту модель питания, мы бы предотвратили 27% преждевременных смертей во всём мире, что соответствует 15 миллионам человек”, — заявил учёный.

При этом авторы доклада также признали, что такой подход может ударить по мясной промышленности и сельскому хозяйству, которые вряд ли будут в восторге от предлагаемых учёными трансформаций экономики. Ещё более сложной задачей станет обеспечение здоровым питанием бедных регионов мира. В обоих случаях потребуется “политическая воля” на изменения в системах сельскохозяйственных субсидий и торговой политике, заявили авторы доклада.

“Ни один шаг не будет достаточным. Необходим комплекс мер по трём основным направлениям: изменение рациона питания потребителей, трансформация сельскохозяйственного производства и сокращение пищевых отходов вдвое. Действия должны быть скоординированы, поскольку отклонение в одной области (например, увеличение потребления мяса) может свести на нет все преимущества”, — резюмировали авторы доклада.

Ранее Telegraf.news рассказал, что американский дипломированный диетолог Анджела Хоули рассказала, что красное мясо, вредом которого в последнее время все чаще пугают обывателей, всё-таки можно есть. Но, по словам эксперта, нужно соблюдать некоторые правила.

Пугает вред красного мяса? Диетолог рассказала, когда всё-таки можно есть