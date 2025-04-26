Россельхознадзор заявил об обнаружении опасных бактерий и стимуляторов роста в белорусских продуктах из птицы

Опубликовано: 26.04.2025 09:08 , Обновлено: 26.04.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 24 апреля потребовал от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуся поставить на усиленный лабораторный контроль продукцию четырёх белорусских предприятий. Причиной для этого в российском ведомстве назвали обнаружение потенциально опасных бактерий и микроорганизмов в молоке и полуфабрикатах из птицы, а также стимулятора роста в субпродуктах птицы.

Так, сразу два предприятия взяли на карандаш из-за превышения показателя КМАФАнМ . Это так называемое общее микробное число - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в продукте.

[info_b]По данным белорусских санэпидслужб, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания потенциально способно спровоцировать «пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита». Особенно чувствительны к воздействию этих микроорганизмов, по словам специалистов, дети, пожилые люди и те, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.[/info_b]

Согласно отчёту Россельхознадзора, в установленные нормы по данному показателю на этот раз не вписались:

молоко производства Полоцкого молочного комбината (производственное подразделение в Витебске),

полуфабрикаты из птицы филиала “ЮНИМИТ” ОАО “Смолевичи Бройлер”.

Птица с этого же предприятия - ОАО “Смолевичи Бройлер” - не прошла проверку Россельхознадзора из-за якобы обнаруженных в продукции бактерий группы кишечной палочки .

[info_b]Кишечная палочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, которые могут вызвать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота и диарея. По данным ВОЗ, наиболее частыми источниками кишечной палочки становятся не прошедшие надлежащую тепловую обработку гамбургеры, колбаса, непастеризованный свежевыжатый яблочный сок, йогурт и сыр, приготовленный из сырого молока.[/info_b]

А вот в субпродуктах птицы ещё одного частного предприятия - ЗАО “Серволюкс Агро” - проверяющие, как утверждают в Россельхознадзоре, обнаружили динитрокарбанилид . Это ветеринарный препарат, предназначенный для лечения паразитарных заболеваний у птиц. Его нередко включают в состав кормов, причём он не просто убивает опасных паразитов, но и повышает среднесуточный прирост массы тела птицы.

В связи с этим Россельхознадзор затребовал протоколы лабораторных исследований на все партии субпродуктов ЗАО “Серволюкс Агро”, чтобы убедиться в отсутствии динитрокарбонилида в продукции, идущей на экспорт. Дополнительные исследования продукция этого предприятия должна проходить в течение всего периода “усиленного лабораторного контроля”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 19 апреля Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки белорусского унитарного производственного предприятия “Верхний луг”. Причиной ограничений стали обнаруженные в сырах бактерии группы кишечной палочки.

Россельхознадзор ограничил поставки белорусского производителя «элитных» сыров. Что обнаружили проверяющие?