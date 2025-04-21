Россельхознадзор ограничил поставки белорусского производителя "элитных" сыров. Что обнаружили проверяющие?

Опубликовано: 21.04.2025 14:32 , Обновлено: 21.04.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 19 апреля ввёл временные ограничения на поставки белорусского унитарного производственного предприятия "Верхний луг". Причиной ограничений стали обнаруженные в сырах бактерии группы кишечной палочки. Посмотрели, что ещё не прошло проверку российских специалистов.

Предприятие “Верхний луг”, которое входит в состав витебского концерна “Мясо-молочные продукты” и позиционируется себя как производителя элитных мягких сыров и творогов Витебской области, попало на карандаш проверяющих Россельхознадзора во второй раз с начала года, поэтому поставки их продукции в Россию на какое-то время ограничили.

Одновременно с этим Россельхознадзор потребовал от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси поставить на усиленный лабораторный контроль продукцию ещё трёх белорусских предприятий из-за впервые выявленных нарушений. Речь о продукции следующих компаний:

филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер» – из-за якобы обнаруженных бактерий группы кишечной палочки в полуфабрикатах из птицы;

ООО «МПК Боровлянский» – из-за эмамектина в говядине;

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» – из-за превышения допустимого содержания КМАФАнМ в говядине.

[info_b]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

По данным белорусских санэпидслужб, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания потенциально способно спровоцировать «пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита». Особенно чувствительны к воздействию этих микроорганизмов, по словам специалистов, дети, пожилые люди и те, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале апреля Россельхознадзор потребовал ввести запрет на ввоз в страну молочной продукции популярного белорусского бренда — “Молочный гостинец”. Позднее статус предприятия в реестре Таможенного союза изменили на «специальные требования» только для одного конкретного продукта предприятия - для сливок питьевых высокожирных пастеризованных замороженных c массовой долей жира 40%.

«Специальные требования» — Россельхознадзор уточнил, какую продукцию «Молочного гостинца» запретил поставлять