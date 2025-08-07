Россельхознадзор заявил, что обнаружил сальмонеллу и листерию в говядине двух белорусских компаний

Опубликовано: 07.08.2025 09:42 , Обновлено: 07.08.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 6 августа потребовала от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси взять на усиленный лабораторный контроль продукцию пяти белорусских предприятий. В их числе - два поставщика говядины, в продукции которых российские проверяющие якобы обнаружили потенциально опасные для человека микроорганизмы - сальмонеллу и листерию.

Менее жёсткие меры - усиленный контроль, а не ограничение или запрет на поставки - российская сторона потребовала в связи с тем, что подобные нарушения у данных предприятий были выявлены впервые. В списке взятых “на карандаш” белорусских предприятий на этот раз оказались следующие:

Цех по производству готовой продукции Витебской бройлерной птицефабрики - в их кулинарных изделиях из мяса цыплят-бройлеров (рубленое фаршированное) Россельхознадзор усмотрел превышение КМАФАнМ (количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов). ООО «МилкСтрэйт» – в их молоке, как утверждают в Россельхознадзоре, были обнаружены бактерий группы кишечной палочки .. Колбасный цех Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества – за якобы обнаруженные листерии в говядине. Цех мясных полуфабрикатов Щучинского филиала Гродненского областного потребительского общества – за сальмонеллы в говядине. Общество с ограниченной ответственностью «МПК Боровлянский» – за бактерии группы кишечной палочки в говядине и превышение КМАФАнМ .

[inf]По данным белорусских санэпидслужб, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания потенциально способно спровоцировать “пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита”.

Кишечная палочка , в свою очередь, может вызвать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота и диарея.

Листерии и сальмонелла считаются более опасными для человека бактериями. Так, при листериозе может поражаться центральная нервная система, что может привести к потенциально смертельному менингиту и энцефалиту. Вызванные же второй бактерией сальмонеллёзы при тяжёлом течении могут привести к серьёзному обезвоживанию организма и почечной недостаточности.[/inf]

Отметим, что это не первый случай, когда российские проверяющие заявляют об обнаружении потенциально опасных бактерий в продукции белорусских производителей. Так, в марте этого года заявлялось о выявленных листериях в мясе утки одной из белорусских птицефабрик, а осенью 2023 года Россельхознадзор и усмотрел антибиотики в детских консервах популярного белорусского производителя.

Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах