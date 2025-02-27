Россельхознадзор обнаружил в продукции 3 белорусских предприятий кишечную палочку и листерии. Какие взяли на "усиленный контроль"?

Опубликовано: 27.02.2025 10:44 , Обновлено: 27.02.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обнаружила в продукции трёх белорусских предприятий опасные бактерии, из-за которых обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси с просьбой взять на «усиленный лабораторный контроль» полуфабрикаты из птицы, молоко и сыр.

В официальном письме Россельхознадзора перечислены несоответствия в продукции трёх отечественных производителей. Так, в ведомстве заявили, что в сухом молоке клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

[info_b]Кишечная палочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, которые могут вызвать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота и диарея. По данным ВОЗ, наиболее частыми источниками кишечной палочки становятся не прошедшие надлежащую тепловую обработку гамбургеры, колбаса, непастеризованный свежевыжатый яблочный сок, йогурт и сыр, приготовленный из сырого молока.[/info_b]

Те же нарушения, по данным Россельхознадзора, выявили на витебском предприятии «Верхний луг»: там специалисты нашли кишечную палочку в сыре. А в полуфабрикатах из птицы, которые выпускает Гродненский мясокомбинат, обнаружили листерии.

[info_b]Листерии опасны для человека, поэтому во всём мире этот возбудитель находится под особым вниманием. Болезнь, которую вызывают они вызывают, — листериоз, может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит и энцефалит. По данным ВОЗ, ежегодно от этой болезни погибает около 250 человек.[/info_b]

Кроме того, с 27 февраля Россельхознадзор временно ограничил поставки в связи с повторным выявлением кишечной палочки в говядине предприятия Цех мясных полуфабрикатов гомельского филиала Гомельского областного потребительского общества.

Ранее Telegraf.news писал, что в декабре прошлого года специалисты Россельхознадзора обнаружили в сыре белорусского предприятия “Молочный мир” кишечную палочку. В пресс-службе производителя из Гродно обвинения опровергли и назвали их “ложью”, которая “не соответствует действительности”.

«Молочный Мир» ответил Россельхознадзору на обвинения в том, что тот обнаружил в сыре кишечную палочку