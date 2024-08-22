Россельхознадзор обнаружил в мясе и колбасе 5 белорусских предприятий антибиотики и кишечную палочку

Опубликовано: 22.08.2024 09:51 , Обновлено: 22.08.2024

Министерство сельского хозяйства России запретило поставлять в страну продукцию 5 предприятий Беларуси из-за "повторных нарушений". Так, в некоторых образцах колбасы, мяса и консерв нашли кишечную палочку и антибиотики. Кроме того, ещё 8 отечественных производств в Россельхознадзоре призвали взять "на усиленный лабораторный контроль" из-за бактерий, которые нашли впервые.

Так, в говядине ОАО «Бобруйский мясокомбинат» и ООО «Александров» эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки. Третьей в списке “временно ограниченных” к ввозу в РФ стала готовая рыбная продукция горячего копчения от ООО «Фишинг Групп» — там также нашли опасную бактерию. Кроме того, Россельхознадзор приостановил поставки мяса ОАО «Слонимский мясокомбинат», в колбасе которого обнаружили антибиотик, и ООО «Квинфуд».

Помимо этого, Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси с просьбой “изменить статус” ещё 8 белорусских предприятий и взять их на «усиленный лабораторный контроль». В список вошли:

ООО «Белфуд Продакшн» — энрофлоксацин в консервах из птицы; ОАО «Гродненский мясокомбинат» — кишечная палочка в говядине; ООО «Велес-Мит» — листерии в говядине; ИООО «Продэксим» — листерии в солёной пищевой рыбной продукции; «Межево Старт» — листерии в говядине; ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — дрожжи в твороге; ОАО «Смолевичи Бройлер» — превышение микроорганизмов в птице; ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» — превышение микроорганизмов в говядине.

Ранее Telegraf.news писал, что в Речицком зональном центре гигиены и эпидемиологии нашли заражённую глистами рыбу — её употребление чревато таким заболеванием, как описторхоз. Однако категорически отказываться от речного улова в Санэпидемслужбе не рекомендовали. Оказывается, её просто нужно правильно готовить. Иначе — поражённая печень, поджелудочная, а в некоторых случаях даже рак.

«Поражается печень» — В одной из рек Беларуси нашли заражённую рыбу, опасную для человека. В Санэпидемслужбе рассказали, как готовить