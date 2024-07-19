"Поражается печень" — В одной из рек Беларуси нашли заражённую рыбу, опасную для человека. В Санэпидемслужбе рассказали, как готовить

Опубликовано: 19.07.2024 14:34 , Обновлено: 19.07.2024

В Речицком зональном центре гигиены и эпидемиологии предупредили о том, что в Днепре нашли заражённую глистами рыбу — её употребление чревато таким заболеванием, как описторхоз. Однако категорически отказываться от речного улова в Санэпидемслужбе не рекомендовали. Оказывается, её просто нужно правильно готовить. Иначе — поражённая печень, поджелудочная, а в некоторых случаях даже рак.

В Гомельской областной ветеринарной лаборатории проверили речную рыбу на наличие опасных возбудителей. Специалисты подчеркнули, что её выловили в Днепре: на участке от створного знака № 97 до административной границы Речицкого и Лоевского районов, деревни Чаплин с прилегающими пойменными водоёмами, которые принадлежат фермерскому хозяйству «Сыч». В ходе испытаний специалисты обнаружили в рыбе живые личинки Opisthorchidae.

В Санэпидемслужбе пояснили, что паразиты вызывают описторхоз – опасное заболевание, которое чаще всего поражает жизненно важный орган – печень (реже – поджелудочную железу). По словам эпидемиологов, именно туда проникают личинки описторхов, если съесть заражённую рыбу.

Паразиты прикрепляются к стенкам желчных протоков печени и уже через 3 месяца вырастают до 1 сантиметра. Поскольку человек может заразиться описторхозом несколько раз за жизнь, общее число паразитов в организме может достичь 40 тысяч. Более того, если не лечиться, глисты будут спокойно существовать внутри человека более 30 лет.

“При большом скоплении описторхов желчные ходы забиваются ими – и появляется желтуха. Такие случаи у нас встречаются. Кроме того, в течение всей своей долгой жизни паразиты выделяют токсины, которые могут вызвать рак или цирроз печени”, — подчеркнули в Речицком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Чтобы не заразиться, такую рыбу нужно правильно готовить. Способы обеззараживания просты – тушки необходимо варить или жарить не менее 20 минут. Интересно, что остальные способы приготовления (копчение, посол, просушка) не убивают возбудителей описторхов, обратили внимание в Санэпидемслужбе.

По словам специалистов, раньше считалось, что вымораживание в холодильнике может обезвредить личинок, однако впоследствии обнаружилось, что даже на 3 неделе заморозки они остаются живыми. Оказывается, паразиты погибают только при крайне низких температурах: в домашнем холодильнике таких нет.

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