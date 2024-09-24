Россельхознадзор нашёл опасные бактерии в продукции двух белорусских птицефабрик

Опубликовано: 24.09.2024 15:38 , Обновлено: 24.09.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) заявила об очередных нарушениях, выявленных в мясной продукции из Беларуси. В российском ведомстве уточнили, что потенциально опасные бактерии были обнаружены в продукции двух белорусских предприятий, а в продукции еще трёх - нашли антибиотики.

В пояснительном письме российский регулятор указал, что бактерии группы кишечной палочки обнаружили в полуфабрикатах из птицы филиала «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер».

В продукции ОАО «Птицефабрика «Рассвет» в мясе птицы Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу.

[info_b]Сальмонеллы — род неспороносных грамотрицательных бактерий, поражающих как людей, так и животных. Являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов, которые при тяжёлом течении болезни могут привести к серьёзному обезвоживанию организма и почечной недостаточности.[/info_b]

В готовых мясных изделиях ещё одного белорусского предприятия, ОАО «Беловежский», как сообщили в российском ведовстве, оказался бензилпенициллин, а в говядине ОАО «Белмитфуд» и ОАО «Витебский мясокомбинат» — аминоантипирин.

[info_b]Бензилпенициллин — антибиотик, получаемый из плесневого гриба пеницилла. В процессе жизнедеятельности эти грибы синтезируют различные формы пенициллина.

Аминоантипирин — органическое соединение, являющееся аналогом антипирена (компонента, добавляемого в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты).[/info_b]

В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси с просьбой изменить статус указанных белорусских предприятий в реестре Таможенного союза и взять их продукцию на “усиленный лабораторный контроль”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Россельхознадзор обнаружил антибиотики и кишечную палочку в некоторых образцах колбасы, мяса и консерв 5 белорусских предприятий. Кроме того, ещё 8 отечественных производств в Россельхознадзоре призвали взять “на усиленный лабораторный контроль” из-за бактерий, которые нашли впервые.

Россельхознадзор обнаружил в мясе и колбасе 5 белорусских предприятий антибиотики и кишечную палочку