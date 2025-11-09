Россельхознадзор нашёл кишечную палочку в мясе четырёх белорусских комбинатов

Опубликовано: 09.11.2025 10:53 , Обновлено: 09.11.2025

Сразу четыре белорусских предприятия попали под усиленный лабораторный контроль Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) из-за одного и того же нарушения - выявленных в мясной продукции бактерий группы кишечной палочки.

Взять на усиленный лабораторный контроль от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси Россельхознадзор потребовал сразу пять предприятий. У четырёх из них были выявлены схожие нарушение - наличие бактерий группы кишечной палочки в продукции, а именно:

в готовых мясных продуктах Гродненского мясокомбината,

в говядине Гомельского мясокомбината,

в говядине производственного кооператива «Мотоль»,

в говядине колбасного цеха ОАО «Александрийское».

[inf]Бактерии группы кишечной палочки способны спровоцировать у человека острые кишечные инфекции. Само загрязнение мясной продукции кишечной палочкой, по словам специалистов, возможно на разных этапах производства, как на этапе обработки мясного продукта, так и при транспортировке готового товара. Наличие этих бактерий, как правило, свидетельствует о возможном нарушении санитарных норм.[/inf]

Кроме того, аналогичные ограничительные меры Россельхознадзор потребовал применить к частному торгово-производственному унитарному предприятию «Пэтс Фуд», который поставляет в Россию корма. В составе корма проверяющие обнаружили ДНК не заявленных компонентов - кукурузы.

Это не первый случай, когда российские проверяющие заявляют об обнаружении потенциально опасных бактерий и запрещённых веществ в продукции белорусских производителей. Ранее Telegraf.news рассказывал, как осенью 2023 года Россельхознадзор и усмотрел антибиотики в детских консервах популярного белорусского производителя.

Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах