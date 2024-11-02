В бокале какой формы пиво останется холодным дольше? Физик дал точный ответ

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Опубликовано: 02.11.2024 12:14 , Обновлено: 01.11.2024

Ученый Клаудио Пеллегрини из бразильского Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей рассчитал, какой формы должен быть пивной бокал, чтобы температура напитка оставалась низкой как можно дольше.

Большинство людей предпочитают пить пиво из бокала, а не из кружки. Однако пиво в таком сосуде нагревается быстрее.

Пеллегрини, опубликовавший результаты своего исследования на сайте arXiv, решил найти оптимальную форму бокала, опираясь на основы физики, касающиеся теплопередачи. В своей работе он не учитывал внешние факторы, такие как тепло руки или тип стакана. Он изучал только то, как форма влияет на скорость передачи тепловой энергии.

Он начал свои расчеты со стандартной формы и размера обычного стакана с прямыми стенками и одинаковым диаметром сверху и снизу. Для каждой из протестированных форм он предполагал одинаковую температуру напитка и считал, что само стекло обладает незначительным тепловым сопротивлением.

Оказалось, что человечество - без научных расчетов - уже создало идеальную форму пивного бокала. Согласно вычислениям, медленнее всего золотистый напиток нагревается в бокале с дном небольшого диаметра, которое постепенно расширяется кверху.

Ранее Telegraf.news писал, что британские исследователи призвали к более строгим рекомендациям по норме пива, которое мужчины и женщины могут выпивать в день. Там провели исследование, которое показало, что до 40 лет алкоголь особенно вреден.

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