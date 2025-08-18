Психиатр назвал два едва заметных признака того, что ваш знакомый — психопат

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Опубликовано: 18.08.2025 16:12 , Обновлено: 18.08.2025

Судебный психиатр из Лондона доктор Сохом Дас рассказал о двух признаках, которые могут указывать на то, что человек — психопат. Эти признаки часто остаются незаметными для окружающих.

Доктор Сохом Дас — врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, член Королевского колледжа психиатров, психиатр-криминалист. В своих соцсетях он делится контентом о преступности, психических заболеваниях и психологии, а также о других темах. Например, он рассказывал, почему некоторые люди говорят только о себе, как определить, занимается ли партнер газлайтингом или просто лжет, и почему женщины чаще мужчин смотрят запоем криминальные сериалы.[/infb]

В коротком ролике на своем YouTube-канале под названием «Как понять, что кто-то психопат?» доктор Дас рассказал о некоторых менее заметных признаках.

“Это довольно сложно. Потому что психопаты по своей природе склонны к манипуляциям и умеют хорошо маскироваться. Но есть признаки», — сказал он в начале ролика.

[inf]Психопатия — это синдром, на который указывают сочетание черт, таких как отсутствие эмпатии к другим людям, сниженная способность к состраданию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций. В отличие от социопатии, психопатия развивается с рождения (генетически), а не под влиянием окружающих факторов.[/inf]

По словам врача, первым едва заметным признаком является стремление к эксплуатации и эгоизм. Дас заявил, что настоящий психопат «попытается эксплуатировать вас, чтобы получить от вас все, что угодно — будь то деньги, дружба или секс».

“И они довольно нарциссичны, поэтому все внимание сосредоточено на них», — добавил эксперт.

Переходя ко второму признаку, доктор Дас предложил обратить внимание на круг общения человека.

«Поскольку психопаты используют людей, у них, как правило, не бывает глубоких дружеских отношений. У них большой круг друзей, и они знают много людей, но они их как бы используют, а потом выбрасывают», — заявил медик.

В своем видео он также затронул еще одну тему, обсудив разницу между психопатом и социопатом. При этом он подчеркнул, что “психопат — это официальный медицинский термин”, а “«социопат — это скорее неформальный термин”.

[inf]Социопатией называют диссоциальное (антисоциальное) расстройство личности, которое характеризуется антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, отчуждённостью, и сложностью общения с людьми, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.[/inf]

«Если говорить о сходстве, то они манипулируют, им не хватает эмпатии, они не заботятся о других людях и наносят другим людям удар в спину. Если говорить о различиях, то социопаты хуже сдержат свои эмоции. Поэтому, если вы [раздразните] психопата, он вам потом отомстит. Их месть — это холодное блюдо», — сказал специалист.

И добавил, что между тем “социопат не может сдерживать свои эмоции. Он выплеснет наружу то, что чувствует, и разозлится на вас”.

«Кроме того, у социопатов, как правило, более низкий уровень интеллекта, и они живут на задворках общества, поэтому психопатам гораздо легче вписаться в повседневную жизнь», — резюмировал доктор.

Ранее Telegraf.news писал, что австралийские учёные провели новое исследование и выяснили, что людей, обладающих ярко выраженными психопатическими чертами, объединяет ещё один неочевидный признак. Оказалось, что те, кто набрал высокие баллы по шкале психопатии, испытывают трудности в регулировании фокуса внимания, то есть они лучше видят общую картину, а не мелкие детали.

Ученые назвали верный способ понять, что перед вами психопат. На что обратить внимание?