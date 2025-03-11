Продадут ли 10-летнему ребёнку лекарства в аптеке? Адвокат ответила белорусам

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Опубликовано: 11.03.2025 14:08 , Обновлено: 11.03.2025

В Беларуси нет чётких возрастных ограничений на покупку лекарств в аптеках, но есть нюансы. Как пояснила член Минской городской коллегии адвокатов Ольга Савич, решение о продаже лекарства несовершеннолетнему принимает работник аптеки, руководствуясь Гражданским кодексом. Что это значит?

Согласно кодексу, дети до 14 лет могут совершать мелкие бытовые сделки, то есть покупки, отвечающие их потребностям. Лейкопластырь или зубную пасту ребёнку продадут, а вот таблетки от аллергии — на усмотрение фармацевта, считает адвокат. Аптека имеет право отказать в продаже лекарств (особенно спиртосодержащих), если сочтёт, что они не соответствуют потребностям ребёнка, рассказало издание «Аргументы и факты в Беларуси».

О чём ещё стоит знать, посещая аптеку?

Аптеки в Беларуси делятся на категории (с первой по пятую), но это не влияет на цены . Категория определяет ассортимент лекарств, площадь помещения и расположение (в больницах, магазинах, на вокзалах и т. д.). Аптеки первой категории — производственные, где готовят лекарства по индивидуальным рецептам. Самый распространённый вид — аптеки пятой категории.

Аптеки не обязаны измерять давление покупателям, эта услуга предоставляется по усмотрению аптеки, уточнила адвокат. Кроме того, аптеки, как и банки, и учебные заведения, не обязаны пускать посетителей в служебные туалеты .

Родственники не могут выписывать рецепты друг другу, за редкими исключениями. Это возможно только в двух случаях: пациент нуждается в постоянном приёме лекарств при хроническом заболевании в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки или если пациент нуждается в паллиативной помощи.

Ольга Савич отдельно напомнила, что самостоятельно исправлять что-либо в рецепте (даже одну цифру) категорически запрещено — это уголовно наказуемое деяние.

Кроме того, она напомнила, что спиртосодержащие лекарства в Беларуси не продаются с 21:00 до 8:00. А бесплатно или на льготных условиях в первую очередь выписываются лекарства, входящие в перечень основных лекарственных средств отечественного производства (или являющиеся победителями конкурсных закупок).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как сотрудники гроденской милиции проверяли, в том числе, аптеки в поисках «утечки» лекарственных препаратов с наркотическими и психотропными веществами в составе.

Милиция отправилась в рейды по аптекам в Гродно. Зачем решила проверять рецепты белорусов?