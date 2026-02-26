Посетитель пожаловался на б/у стаканы в Мак.by. В сеть пришла проверка

Опубликовано: 26.02.2026 10:20 , Обновлено: 26.02.2026

Посетитель одного из столичных ресторанов быстрого питания сети Мак.by пожаловался в соцсетях на то, что ему продали стакан, грязный и бывший в употреблении. Узнали, что показала проверка, которую в ответ на жалобу провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Московского района Минска.

Жалоба на грязный акционный стакан-хамелеон, которые сейчас выдают покупателям в сети Маk.by, появилась на площадке Threads. Молодой человек снял на видео, в каком состоянии оказался выданный ему стакан - с грязной пластиковой трубочкой, на которой виднеются, предположительно, остатки напитка. Молодой человек утверждал, что сам он стаканом не пользовался - в таком неприглядном виде он достал его из упаковки.

Правда, разобраться с проблемой на месте и предъявить сотрудникам кафе “б/у стакан” у покупателя не получилось. Как пояснил автор поста, заказ он брал на вынос и проверил его только по приходу домой.

“Я забрал пакет и умчался быстрее домой! А там я увидел, что стаканом уже пользовались. Что дальше? «Биф тейсти ролл» из остатков еды будем собирать?”, - выказал своё недовольство покупатель.

В пресс-службе Маk.by устраивать публичные разбирательства в комментариях не стали, предпочтя решить вопрос с недовольным клиентом в личке. Там лишь отметили, что повторно проинструктировали своих сотрудников о порядке и об условиях хранения, сборки и выдачи стаканов-хамелеонов, а также о необходимости проверять промотовары перед их выдачей.

А вот в Центре гигиены и эпидемиологии Московского района, который пришёл в кафе с проверкой, агентству “Минск-Новости” дали более подробные комментарии.

Там пояснили, что стаканы-хамелеоны, на которые пожаловался покупатель, не являются собственно тарой для напитков, которые продают посетителям. Это рекламная промо-продукция, которая выдается в подарок и, следовательно, хранится отдельно от посуды и пищевой продукции, в производственной зоне ресторана.

“Каждый помещен в индивидуальный полиэтиленовый пакет, трубочки и крышки размещаются в пакетах партиями. При выдаче товара работник ресторана достает стакан из коробки, оставляя его в полиэтиленовом пакете, изымает трубочку и крышку из пакета, осуществляет сборку стакана-хамелеона и выдает товар. Сборка стакана-хамелеона осуществляется сотрудниками с использованием одноразовых перчаток”, — подробно описали процесс выдачи таких стаканов.

При этом как в таком случае покупателю могли выдать стакан, по всем признакам бывший в употреблении, проверяющие так и не смогли объяснить. По их словам, покупателям всегда выдают новый стакан, не бывший ранее в употреблении, причём на дне стакана на внешней стороне должен быть стикер, на котором указана подробная информация о назначении, условиях мойки стакана и прочее.

Как бы то ни было, специалисты санитарно-эпидемиологической службы пообещали учесть жалобу недовольного клиента при планировании будущих проверок на унитарном предприятии Маk.by.

Кстати, недавно сеть фигурировала в отчётах о проверках Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Ведомство нашло нарушения в работе популярных сетей быстрого питания, таких как Mak.by, Burger King и KFC. К счастью любителей быстрого перекуса, претензии у госпроверяющих в этот раз возникли не к качеству еды.

МАРТ нашёл нарушения в популярных сетях стритфуда. Но претензии не к еде