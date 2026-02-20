МАРТ нашёл нарушения в популярных сетях стритфуда. Но претензии не к еде

Опубликовано: 20.02.2026 10:05 , Обновлено: 20.02.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) нашло нарушения в работе популярных сетей быстрого питания. В числе проштрафившихся оказались даже ключевые игроки на белорусском рынке стритфуда - такие известные бренды, как Mak.by, Burger King и KFC. К счастью любителей быстрого перекуса, претензии у госпроверяющих в этот раз возникли не к качеству еды.

Оказалось, что в МАРТ пожаловались на службу доставки еды популярных сетей. Проверив многие компании, нарушения нашли у пяти организаций:

УП «Мак.Бай» - рестораны Mak.by,

ООО «КреативФудС-Восток» и ООО «Бел Фуд Сервис» - рестораны KFC,

ООО «Бургер БК» - рестораны Burger King,

ООО «Компания Кафе Гараж» - рестораны GARAGE,

ООО «Фуд Лайм» - сервис eda-dostavka.by.

Основная претензия проверяющих заключалась в том, что покупателям не давали выбора по форме оплаты заказа В большинстве случаев доставку еды можно было оплатить только по карте, но у некоторых компаний, наоборот, принимали только наличные. И то, и другое считается нарушением, поскольку клиенту обязаны предоставить выбор.

Ещё одним нарушением, на которое указали в МАРТ, стало отсутствие на сайте всей необходимой для заказа информации, а также установление минимальной суммы для заказа доставки. Такое ограничение в ведомстве назвали “необоснованным”.

По информации пресс-службы МАРТ, провинившимся компаниям выписали предписания, дав время на устранение выявленных нарушений. Как правило, штрафы являются следующим шагом, на который надзорное ведомство идёт только в случае, если компания не выполнит выписанное предписание.

Кстати, совсем недавно схожие проблемы возникли у популярной сети пиццерий - ООО «Доминоспицца». Там претензии у ведомства возникли к процессу заказа пиццы по телефону.

МАРТ нашёл нарушения у популярной сети пиццерий. Но претензии не к самой пицце