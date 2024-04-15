Помассируйте эти пять точек на теле. Так вы заснете гораздо быстрее

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Опубликовано: 15.04.2024 11:26 , Обновлено: 15.04.2024

Бессонница - это довольно распространенное расстройство сна, которое затрудняет засыпание и снижает качество сна. Один из способов облегчить засыпание - акупрессура (точечный массаж), которая уже тысячи лет используют в качестве альтернативного метода лечения. Существует пять точек давления, которые ассоциируются с улучшением сна. Что про это говорит наука?

Как бы часто вы ни испытывали проблемы с засыпанием, попробуйте этот естественный метод. Вся процедура заключается в стимулировании с помощью давления и массажа соответствующих точек на теле. Эксперты Healthline.com посоветовали надавливать на эти пять зон, чтобы засыпать было гораздо легче.

Массаж, который поможет заснуть

Запястье

Точка, известная как “врата духа”, расположена на внешнем сгибе запястья, ниже мизинца, и может помочь вам справиться с проблемами сна. Как массировать эту точку?

Почувствуйте небольшое углубление в этой области и слегка надавите на него. Вы можете массировать эту точку круговыми движениями или движениями вверх-вниз. Массируйте около 2 минут. Задержитесь и надавите на несколько секунд на левой, а затем на правой руке.

Стимуляция этой точки ассоциируется со спокойствием и расслаблением, что может помочь вам заснуть.

Ноги

Точка “пересечения трех Инь” расположена на внутренней стороне ноги, чуть выше лодыжки. Массаж этой точки поможет заснуть, но это не единственное акупрессурное воздействие в этой области. Стимуляция точки “пересечения трех Инь” также может помочь при тазовых расстройствах и менструальных спазмах. Как делать массаж?

Найдите самую высокую точку на лодыжке - отсчитайте ширину четырех пальцев вверх по ноге, выше лодыжки. Глубоко надавливайте на нее немного позади самой большой кости голени (большеберцовой), массируя круговыми движениями или вверх-вниз в течение четырех-пяти секунд. Не следует использовать эту точку давления во время беременности: считается, что она стимулирует роды.

Стопа

Точка расположена на подошве стопы. Это небольшое углубление, которое появляется чуть выше середины стопы, когда вы сгибаете пальцы ног внутрь.

Лягте на спину, согнув колени так, чтобы руками можно было дотянуться до стоп. Возьмите одну ногу в ладонь и согните пальцы внутрь, после чего вы почувствуете впадину на подошве стопы. Надавливайте на нее в течение нескольких минут, используя круговые движения или движения вверх-вниз.

Считается, что стимуляция этой точки давления заземляет энергию и вызывает сонливость.

4. Внутренняя сторона запястья

Внутренняя точка на запястье также может помочь вам быстро заснуть.

Переверните руки так, чтобы ладони были обращены вверх. Отсчитайте три ширины пальца от сгиба запястья. Устойчиво надавливайте на сухожилия в этой области. Массируйте эту область круговыми движениями или движениями вверх-вниз в течение четырех-пяти секунд.

Помимо помощи при бессоннице , эта акупрессурная зона может облегчить тошноту, боли в животе и головные боли.

Шея

Эта точка расположена на задней поверхности шеи. Начните с ее поиска за ушами: пройдите по желобку вокруг места прикрепления мышц шеи к черепу.

Сведите руки вместе и аккуратно разведите их в стороны, переплетая пальцы так, чтобы они образовали форму чаши. Затем большими пальцами надавите и помассируйте эту область. Массируйте круговыми движениями или движениями вверх-вниз в течение четырех-пяти секунд. Дышите медленно и глубоко.

По мнению экспертов, стимулирование этой точки давления может помочь уменьшить респираторные симптомы, такие как кашель, который часто нарушает сон. Она также ассоциируется с уменьшением стресса и успокоением ума.

Что говорит об этом наука?

Акупрессура известна уже тысячи лет, но эксперты только недавно начали оценивать ее эффективность как метода лечения. Хотя исследований, посвященных влиянию этого метода на сон, немного, они многообещающие.

В частности, в исследовании 2010 года было показано, что использование акупрессуры в течение пяти недель значительно улучшило качество сна участников. Эффект сохранялся в течение двух недель после прекращения массажа.

В 2011 году исследователи решили проверить, как акупрессура справится с бессонницей у женщин в постменопаузе. Аналогичные результаты были получены уже через четыре недели применения метода.

Существует множество исследований с похожими результатами, но все они довольно ограничены, в основном из-за небольших исследовательских групп. По этой причине мы не можем говорить о твердых научных доказательствах. Однако нет никаких подтверждений тому, что акупрессура негативно влияет на сон, поэтому, безусловно, стоит попробовать и убедиться в этом самостоятельно.

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