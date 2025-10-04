Подолог из Минска показала, как правильно выбрать в магазине носки по размеру. Поможет избежать неприятной проблемы

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Опубликовано: 04.10.2025 17:13 , Обновлено: 04.10.2025

Выбор такого повседневного элемента одежды, как носки, по словам специалистов-подологов, это не только про эстетику, но в первую очередь - про здоровье. Неправильно подобранные носки, как оказалось, могут спровоцировать неприятную и достаточно деликатную проблему - вросшие ногти. При этом избежать ошибки очень просто, даже не глядя на этикетку - важно запомнить простой лайфхак.

Почему важно правильно подобрать размер носков?

Как правило, выбирая носки, мы смотрим лишь на два аспекта - дизайн (и тут каждый полагается на собственный вкус и цели покупки) и материал, из которого сделаны носки. Тут срабатывает общее правило: не желая устраивать своим ногам “парниковый эффект”, мы отдаём предпочтение натуральным тканям, которые по умолчанию лучше низкокачественной синтетики. Далее покупатель, как правило, действует на автомате - ищет среди носков желаемого дизайна “свой” размер и прямиком следует на кассу.

Тут-то и кроется подвох. Несмотря на кажущуюся универсальность классификации размерного ряда чулочно-носочных изделий, ваш сороковой размер ноги может оказаться чуть больше, чем тот, что закладывает конкретный производитель в свою 40-ую маркировку. Более того, если вы сравните два носка заявленного 40-го размера двух разных производителей, они могут чуть отличаться по длине.

Казалось бы, что в этом такого? Носки, оказавшиеся чуть меньше, чем вы ожидали, всё равно растянутся, просто сядут чуть плотнее. Но специалисты-подологи, которые занимаются лечением заболеваний кожи, ногтей и стоп, считают это серьёзной проблемой.

Дело в том, что если носки окажутся слишком тесными и будут сильно сдавливать пальцы, они будут оказывать излишнее давление и на ногтевую пластину. Человек едва ли на это обратит особое внимание. Во-первых, при движении это не так заметно, во-вторых, некоторые могут ошибочно списать неприятные ощущения на неудобство обуви. Между тем, со временем это может привести к тому, что ногти (особенно часто такая проблема возникает с большим пальцем) начнут врастать в кожу и превратиться в реальную, весьма неприятную и болезненную проблему.

Как правильно подобрать размер носков?

Как же правильно подобрать носки по размеру? Примерять их в магазине, как правило, запрещают по санитарно-гигиеническим причинам. Вернуть или обменять носки, просто не подошедшие по размеру, по действующему законодательству также нельзя (если товар надлежащего качества и не имеет дефектов или фабричного брака), поскольку чулочно-носочные изделия относятся к категории невозвратных.

Специалист минской сети студий подологии Piatki посоветовала не ориентироваться исключительно на цифры, написанные на этикетке, а воспользоваться простым лайфхаком. Он позволит подобрать носок, который сядет ровно по вашей стопе, прямо в магазине, причём примерять его не придётся.

Для этого достаточно приложить носок к своей руке. Секрет в анатомии человека: длина от кистевого изгиба до плечевого у человека равна длине стопы. Поэтому в магазине достаточно приложить носки к своей вытянутой руке и посмотреть: если центр пятки и носочек укладываются на ней, изделие будет вам по ноге (главное при этом не растягивать само изделие).

“И не важно, что написано на показателях на этикетке: если вы будете ориентироваться на них, вы однозначно не угадаете”, - заявила специалист.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, как правильно подобрать обувь по размеру. Это вторая по распространённости “обыденная” причина “ножных” болезней, по словам опытных подологов.

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