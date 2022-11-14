"Подъем завершился" - Пиневич спрогнозировал отсутствие "тяжелых изменений" коронавируса в Беларуси

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Опубликовано: 14.11.2022 12:17 , Обновлено: 14.11.2022

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич объявил 14 ноября о завершении подъёма заболеваемостью коронавирусом в Беларуси. По его словам, тяжёлых изменений он не предвидит.

По его словам, сейчас в Беларуси заболеваемость COVID-19 находится на уровне нескольких процентов от “пиковых значений”. В тоже время, он призвал продолжать вакцинацию.

«Около 70% белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 - это хорошее достижение. И в том числе оно позволило обеспечить стабильную эпидобстановку, - сообщио чиновник. - В то же время - мы должны быть готовы к любому развитию событий. Хотя, повторюсь, не прогнозируем тяжелых изменений, но готовы к ним”.

“У нас пустуют койки во всех регионах. Это говорит о том, что эпидситуация стабильна и даже о том, что нам необходима оптимизация. Сейчас у нас есть свободные ресурсы, касающиеся запасов медикаментов, кислорода, коек. К вызовам мы готовы, ресурсов сверхдостатояно», - заявил Дмитрий Пиневич.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минздраве Беларуси сообщили 8 ноября, что в белорусские аптеки поступило лекарство “Скайвира”, которое, по заявлениям производителя, может лечить от коронавируса.

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