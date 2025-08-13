Поддельные Лабубу могут привести к удушью — Британский орган по стандартизации

Опубликовано: 13.08.2025 18:54 , Обновлено: 13.08.2025

Институт стандартов торговли Великобритании (CTSI) предупредил, что поддельные куклы Лабубу, которые в 2025 году обрели невероятную популярность по всему миру, изготовлены некачественно и небезопасны. В частности, по данным специалистов, они могут привести к удушью маленьких детей.

Лабубу — зубастые и пушистые куклы-монстры, который эксклюзивно выпускает китайский производить игрушек Pop Mart — приобрели огромную популярность среди детей и взрослых после того, как стали вирусными в социальных сетях.

Однако их популярность спровоцировала всплеск подделок, многие из которых продаются сторонними продавцами на интернет-площадках и в местных магазинах.

По данным британского органа по стандартизации, поддельные Лабубу (которые в Беларуси и России также называют Лафуфу - от жаргонного слова “фуфло”) содержат мелкие съёмные части, такие как глаза, руки и ноги, поэтому представляют серьёзную опасность удушья для маленьких детей. Кроме того, распущенные швы и открытая набивка увеличивают риск.

Также, подчеркнули специалисты, они могут содержать токсичные вещества, такие как свинец, вредные красители или запрещённые пластификаторы.

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Как отличить оригинал от подделки?

По словам представителей британского института, настоящие куклы Лабубу имеют характерный дизайн, напоминающий эльфа, и включают в себя такие элементы подлинности, как:

голографическая наклейка POP MART;

сканируемый QR-код со ссылкой на официальный сайт Pop Mart;

а в новых выпусках — едва заметную УФ-печать на одной ноге.

Подделки можно распознать по чрезмерно ярким цветам и неправильному количеству зубов — у настоящего Лабубу их девять.

Ранее Telegraf.news писал, что современные родители едва поспевают за трендами на игрушки у своих детей, а нередко и вовсе приходят в недоумение от того, какие именно это игрушки. Так, сейчас пользователей соцсетей, а следом и детей по всему миру покорили странные игрушки лабубу. Наша журналистка разузнала, откуда пошла мода на вирусных монстриков, и собрала ещё несколько трендовых игрушек, от которых могут сходить с ума дети из поколения “альфа”.

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