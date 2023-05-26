Почему зубную щетку держать лучше в спальне?

Опубликовано: 26.05.2023 17:34 , Обновлено: 26.05.2023

Стоматологи считают, что не всегда ванная комната – лучшее место для хранения зубной щетки. Лучше держать ее в другой комнате.

Хранение зубной щетки на раковине в ванной комнате может привести к заражению ее бактериями, пишет express.co.uk.

Вы можете решить, что ванная – самое удобное место для хранения чистящего средства, но есть загвоздка. Стоматологи говорят, что независимо от того, насколько чисто вы содержите свою ванную комнату, наличие рядом туалета может означать, что на вашей зубной щетке есть опасные бактерии.

Если вы можете видеть свой туалет и зубную щетку одновременно, вероятность того, что на зубной щетке есть опасные бактерии, составляет 99%.

Всякий раз, когда вы спускаете воду в туалете, это вызывает так называемый “фекальный фонтан” или “шлейф из унитаза”. Это отразится на зубной щетке, которая лежит на своем обычном месте в ванной комнате.

В качестве альтернативы, вы можете рассмотреть возможность хранения вашей зубной щетки в другом месте, например, в спальне.

Ну и разумеется, вы можете приобрести чехлы, которые надеваются на головку зубной щетки и защищают ее от вредных бактерий.

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