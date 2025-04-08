Почему весной нет сил ни на что? Нутрициолог назвала 7 способов настроить свои биологические часы

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Опубликовано: 08.04.2025 11:34 , Обновлено: 08.04.2025

Весной многие люди чувствуют ярко выраженный упадок сил. Казалось бы, удлиняется день, улучшается погода, и состояние человека должно улучшаться. Однако всё происходит наоборот. Резкие колебания атмосферного давления и температурных режимов, умственная и физическая усталость, трудности с концентрацией внимания, проблемы с качеством сна, обострение хронических заболеваний просто выматывают, не хочется ничего делать, даже вставать утром с постели, а до отпуска ещё далеко. Но не стоит отчаиваться! Белорусский врач-нутрициолог Инна Карпович рассказала читателям Telegraf.news, как можно вернуть себе бодрость и энергию.

[info_b]Инна Карпович — врач-нутрициолог, health-коуч. Закончила Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) по специальности медико-профилактическое дело. Также прошла переподготовку в Университете образовательной медицины (специалист по модификации образа жизни и не медикаментозному оздоровлению организма).

Прошла курсы:

Международного института интегративной нутрициологии (консультант по питанию);

Дарьи Ермишиной ( “ЖКТ”, “Системное воспаление”, “Женское здоровье”);

Университета образовательной медицины (“Женское здоровье” и “Основы эриксоновского гипноза”).

Ведёт блог в Instagram и Telegram, где рассказывает о ЗОЖ и сохранении женского здоровья.

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— Реакция на смену сезонов заложена природой. Меняется режим функционирования нервной, иммунной и других систем организма, в том числе эндокринной, - пояснила специалист. - С приходом тепла и хорошей погоды наши биологические часы должны адаптироваться к новым климатическим условиям, а это влечёт дополнительные затраты энергии на повседневные дела. Более того, быстрое удлинение дня стимулирует организм к более активной деятельности после зимнего периода сокращения светового дня, что иногда может привести к перегрузке адаптивных механизмов. Поэтому следует придерживаться следующих нехитрых правил.

Питайтесь правильно

Весной нашему организму особенно нужны витамины и минералы. Чтобы чувствовать себя лучше, старайтесь включать в рацион больше свежих овощей, фруктов, зелени и ягод. Особое внимание следует уделить продуктам, богатым витаминами группы B (орехи, яйца, рыба), витамином C (цитрусовые, киви, болгарский перец) и железом (красное мясо, печень, шпинат).

Поддержите организм весной с помощью витаминизированных напитков. Наверняка в холодильнике найдутся замороженные ягоды. Делайте смородиновые и клюквенные морсы.

Следите за уровнем железа

Одна из частых причин весенней усталости — дефицит железа. Если вы чувствуете постоянную слабость, головокружение или одышку, возможно, стоит сдать анализы и проверить уровень железа в сыворотке крови, ферритин и общий белок. Железо помогает переносить кислород по телу, и его недостаток сильно влияет на общее самочувствие.

Кстати, то, что мы часто принимаем за сезонную депрессию и весенний гиповитаминоз, иногда может оказаться проявлениями анемии, - предупредила Инна Карпович. - Также для восстановления сил весной необходимы цинк и магний. На нехватку этих микроэлементов могут указывать насморк, частые простуды, сниженный иммунитет, слабость и сонливость.

Добавьте физической активности

Лёгкая физическая нагрузка, даже простая прогулка на свежем воздухе, поможет взбодриться. Движение улучшает кровообращение и насыщает организм кислородом, что повышает уровень энергии. Не забывайте про утреннюю зарядку или йогу — они отлично помогают проснуться и зарядиться энергией на весь день.

Проверьте уровень витамина D

Витамин D важен для поддержания иммунитета и хорошего настроения. В зимний период его запасы истощаются, ведь солнца становится меньше. Попробуйте добавить в рацион продукты, богатые витамином D (это рыба жирных сортов, яйца, молочные продукты), или обсудите с врачом возможность приёма добавок.

Регулируйте уровень сахара в крови

Зимой нам хочется согреться горячими напитками и побаловать себя чем- то вкусненьким. Частые перекусы сладостями могут привести к скачкам уровня сахара в крови, что вызывает кратковременный всплеск энергии, который быстро сменяется усталостью. Лучше есть небольшими порциями каждые 3–4 часа, включая белки (мясо, рыбу, творог) и сложные углеводы (каши, цельнозерновые хлебцы). Это поможет поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

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Минимизируйте кофеин

Кофе и чай могут временно взбодрить, но злоупотребление ими ведёт к обратному эффекту. Постарайтесь ограничить количество чашек до одной-двух в день и пить их утром или днём, чтобы не нарушать ночной сон.

Попробуйте адаптогены

Растительные адаптогены помогают справляться со стрессом и повышают выносливость организма. Они мягко стимулируют нервную систему и улучшают адаптацию к нагрузкам. Однако перед приёмом любых травяных добавок лучше проконсультироваться со специалистом.

Эти простые шаги помогут постепенно восстановить силы и вернуться к активной жизни, - уверяет Инна Карпович.

Также специалист посоветовала не игнорировать сигналы тела: «Если усталость сопровождается необычными симптомами, например, болью, потерей веса, сильной слабостью, надо обязательно обратиться к врачу. Возможно, причина кроется в каком-то заболевании, которое требует диагностики и серьёзного лечения…»

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