Пиневич объявил 2023-й годом «прорывных медикаментов» в Беларуси

Опубликовано: 15.03.2023 12:46 , Обновлено: 15.03.2023

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 15 марта заявил, что 2023-й год будет «годом нового портфеля прорывных медикаментов».

По его словам, Минздрав «возлагает особые надежду» на работу с Россией и Китаем «по внедрению новых препаратов». Он отметил, что Беларусь уже подписала со странами несколько контрактов, «в том числе по поставкам субстанций».

Пиневич убежден, что благодаря этому в Беларуси «снизят стоимость медикаментов».

Кроме того, глава Минздрава заявил, что ведомство работает «со Швейцарией и некоторыми партнерами из европейских стран».

«Этот год будет годом нового портфеля прорывных медикаментов», — объявил министр.

Ранее Телеграф писал, что Пиневич пообещал, что в Беларуси начнут практиковать традиционную китайскую медицину.