Глава Минздрава пообещал лечить белорусов традиционной китайской медициной
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 28 февраля пообещал, что в Беларуси начнут практиковать традиционную китайскую медицину.
Он рассказал об этом во время своего визита в Китай, где Минздрав заключил «целый ряд соглашений».
Так, по словам Пиневича, в индустриальном парке «Великий камень» планируют локализовать производство медицинского оборудования, изделий и препаратов.
Министр добавил, что построенные медицинские центры будут заниматься «традиционной китайской медициной» (что это значит, он не уточнил) а также «европейской медициной, которая также развита достаточно хорошо в Китае», передает госагентство БелТА.