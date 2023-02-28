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Глава Минздрава пообещал лечить белорусов традиционной китайской медициной

Глава Минздрава пообещал лечить белорусов традиционной китайской медициной
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Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 28 февраля пообещал, что в Беларуси начнут практиковать традиционную китайскую медицину.

Он рассказал об этом во время своего визита в Китай, где Минздрав заключил «целый ряд соглашений».

Так, по словам Пиневича, в индустриальном парке «Великий камень» планируют локализовать производство медицинского оборудования, изделий и препаратов.

Министр добавил, что построенные медицинские центры будут заниматься «традиционной китайской медициной» (что это значит, он не уточнил) а также «европейской медициной, которая также развита достаточно хорошо в Китае», передает госагентство БелТА.

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