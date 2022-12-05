Пиневич: Коронавирусом в стационарах болеют 3% от максимума. Сколько это в сутки?

Опубликовано: 05.12.2022 13:49 , Обновлено: 05.12.2022

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 5 декабря сообщил, что в Беларуси наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом. Однако уверяет, что уровень остается минимальным.

«Количество пациентов с COVID-19 инфекцией на стационарном этапе составляет до 3% от осенне-зимнего максимума периода 2021-2022», — передает его слова пресс-служба Минздрава.

Как высчитал Sputnik, максимальное общее количество заболевших в названный период, по данным Минздрава, — 8921 человек за сутки (зафиксировали 13 февраля 2022 года).

Если высчитать 3% от общего количества, то получится 268 человек в сутки.

Кстати, еще в мае Александру Лукашенко докладывали, что в Минске коронавирусом болеют 3,5% от максимума.

«Молодцы. Три процента уже лучше даже, чем в некоторых регионах», — сказал он.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко 5 декабря принял у себя во дворце министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Он похвалил чиновника и белорусских медиков за борьбу с коронавирусом и работу под «жёстким давлением».

Лукашенко похвалил белорусских медиков «не за то, что они лечили»